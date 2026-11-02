EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.11.2026 / 11:30 CET/CEST

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Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 9. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis 30. Oktober 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 904.601 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. August 2026, gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 1. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz 26.10.2026 191.188 €41,5523 XETA 27.10.2026 180.000 €39,8982 XETA 28.10.2026 180.000 €40,0812 XETA 29.10.2026 178.413 €40,6288 XETA 30.10.2026 175.000 €40,8418 XETA

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:

https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. September 2026 bis 30. Oktober 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 7.391.990 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 2. November 2026

Mercedes-Benz Group AG