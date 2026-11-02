EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Köln, 02. November 2026
PANDION-Tochter erhält Massedarlehen in Höhe von rund 5 Mio. Euro
Ende der Insiderinformation
02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PANDION AG
|Im Mediapark 8
|50670 Köln
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A289XXX
|WKN:
|A289YC
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500J169Z6W9BONI71
|EQS News ID:
|2426434
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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