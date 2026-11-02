Potsdam (ots) -In diesem Jahr bietet das ZMSBw im Rahmen der "Potsdamer Gespräche/des Forums Neuer Markt" eine gemeinsame Veranstaltung mit der Stiftung Garnisonkirche an.Transformationen - Die 1990er Jahre in BrandenburgIm Fokus der diesjährigen gemeinsamen Veranstaltungsreihe steht die Transformation historischer Orte in Potsdam und Brandenburg in den 1990ern - und damit verbunden die Frage, inwiefern dieser Wandel historischer Orte gleichzeitig Weiterentwicklung und Veränderungen nach sich zieht und welche Diskussionen und Hindernisse im Vorfeld und Verlauf von Transformationen zu bewältigen sind. Gleichzeitig geht es um persönliches Erleben dieses Wandels.Potsdamer Mitte und Villa Ingenheim im WandelSaskia Hüneke analysiert in ihrem Impulsvortrag die Diskurse zum Wiederaufbau der Potsdamer Mitte zwischen Stadtentwicklung und Geschichtsrezeption.Martin Rink beleuchtet in seinem Kurzvortrag, abgeleitet aus Eckpunkten zur Geschichte der Villa Ingenheim, die Transformation des ehemaligen MGI (Militärgeschichtlichen Instituts) zum MGFA. Die Transformation des MGI zum MGFA bedeutete damals nicht nur einen Ortswechsel von Freiburg nach Potsdam, sondern hat sich auch auf die wissenschaftliche Arbeit und das Selbstverständnis der Forschenden übertragen.Zeitzeugengespräche mit Saskia Hüneke, Oberst a.D. Dr. Hans Ehlert, Leitendem Wissenschaftlichem Direktor a.D. Dr. Rüdiger Wenzke und Wissenschaftlichem Oberrat Dr. Martin Rink verbinden analytische und wissenschaftliche Erkenntnisse mit den Erfahrungen aus dieser Zeit und geben auch einen Einblick in das persönliche Erleben der Transformationen der 1990er Jahre in Brandenburg.Moderiert wird die Veranstaltung von Oberstleutnant Dr. Heiner Bröckermann.ProgrammAb 17.30: Einlass18:00: Begrüßung der Gäste durch Oberst Dr. Frank Hagemann, Kommandeur ZMSBwEinführung von Oberstleutnant Dr. Heiner BröckermannImpulsvortrag zum Diskurs zur Potsdamer Mitte - ein analytischer Erfahrungsbericht zwischen Stadtentwicklung und Geschichtsrezeption, Dipl.-Phil. Saskia HünekeImpulsvortrag zum Wandel in der Villa Ingenheim vom Sitz des Militärgeschichtlichen Instituts (MGI) zum Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) in den 1990ern, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Martin RinkZeitzeugenrunde, mit Oberst a.D. Dr. Hans Ehlert, Leitender Wissenschaftlicher Direktor a.D. Dr. Rüdiger Wenzke, Dipl.-Phil. Saskia Hüneke, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Martin Rink sowie Oberstlt Dr. Heiner Bröckermann (Moderation).20:00: Ende der VeranstaltungWeitere Informationen finden Sie auf der Webseite des ZMSBw (https://zms.bundeswehr.de/de/aktuelles/veranstaltungen/potsdamer-gespraeche-forum-neuer-markt-transformationen-6165702).Pressekontakt:Oberstleutnant Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/6382248