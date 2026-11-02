München (ots) -Sie steht wie kaum ein anderes Gebäude für die Rückkehr jüdischen Lebens ins Zentrum Münchens: die Hauptsynagoge Ohel Jakob am St.-Jakobs-Platz, die vor 20 Jahren eröffnet wurde. Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern feiert das Jubiläum am 9. November 2026, und der Bayerische Rundfunk überträgt die Feierlichkeiten ab 16.00 Uhr live im BR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Zum Festakt am Montag, 9. November, werden hochrangige Gäste aus Politik, Gesellschaft und Religionsgemeinschaften erwartet, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause.Die musikalische Gestaltung übernimmt der Weltstar Giora Feidman, der mit seiner Klarinette und seiner Klezmer-Musik seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum begeistert. Es singt der Synagogenchor Schma Kaulenu mit Kantor Chaim Gantz.Vor dem eigentlichen Festakt in der Synagoge informiert der BR in Hintergrundberichten und Gesprächen mit dem ehemaligen Münchner Oberbürgermeister Christian Ude und dem Vizepräsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Yehoshua Chmiel, über die Geschichte und die herausragende Bedeutung der Ohel-Jakob-Synagoge für die jüdische Gemeinschaft und die Landeshauptstadt München. Es moderieren und kommentieren Birgit Kappel und Stephan Mayer.Ausstrahlungsinfos20 Jahre Neue Hauptsynagoge MünchenMontag, 9. November 2026, 16.00 UhrBR Fernsehen und ARD MediathekModeration: Birgit Kappel, Stephan MayerCrossmediales BegleitprogrammRund um das Jubiläum bietet der Bayerische Rundfunk ein crossmediales Begleitprogramm. Das Porträt "Charlotte Knobloch - Zeitzeugin und Kämpferin" zeichnet am 9. November um 23.45 Uhr im BR Fernsehen zum Beispiel die außergewöhnliche Biografie der langjährigen Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und maßgeblichen Initiatorin des Jüdischen Zentrums am St.-Jakobs-Platz nach.Die Sendung "Begegnung der Kulturen - Das interkulturelle Magazin" auf BR24 greift am 8. November um 13.05 Uhr aktuelle Debatten über Erinnerungskultur auf. In "Bayern 2 Nah dran" geht es am 9. November ab 9.05 Uhr unter anderem um die digitale Erschließung historischer NSDAP-Akten und deren Bedeutung für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.Pressekontakt:BR-PressestelleE-Mail: Presse@br.deTel. +49 (0)89 5900-10560www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6382245