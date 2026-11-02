S&P Global senkt den Ausblick für Meta auf negativ und zweifelt an den Milliarden für künstliche Intelligenz. Neue Aktien sollen die Lücke füllen. Doch Analysten sehen über 40 Prozent Potenzial. Wer behält recht? Die Kreditwächter verlieren die Geduld mit Meta. S&P Global Ratings senkte am Freitag den Ausblick für den Facebook-Konzern von "stabil" auf "negativ". Die Bonitätsnote AA- bleibt vorerst bestehen. Der Grund sind die gewaltigen Ausgaben für künstliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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