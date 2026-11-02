Wie immer im Herbst beginnen die Versicherer, ihre Überschussbeteiligung für das kommende Jahr bekannt zu geben. Für 2027 hat nun ein weiterer Versicherer seine Überschussbeteiligung verkündet. Hier finden Sie alle im Überblick. Ein weiterer Versicherer hat den Rechnungszins für die Rentenkalkulation angehoben, nämlich Standard Life Deutschland. Er beträgt seit dem 01.11.2026 3,25%. Die Erhöhung gilt für alle neu abgeschlossenen, sofortbeginnenden Renten sowie für alle schon bestehenden Verträge, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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