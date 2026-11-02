Karlsruhe (ots) -5. - 8. November 2026 im ZKM, der HfG und erstmals im Kunstmuseum / mit "Die Nacht des Hörspiels", sechs Hörspielproduktionen, drei Live-Hörspielen und vielen GästenAuf dem Programm der 23. Ausgabe der ARD Hörspieltage stehen unter anderem zwei Live-Hörspiele wie die Premiere von "Am Meer lag München nie", der Podcast "1001 Nacht" als Bühnenshow, eine Hörspiel-Revue, das Kinder-Live-Hörspiel "Prinzessin Rosenblüte", satirische Interventionen von Tommy Neuwirth und Stefan Stuckmann. Außerdem "Die Nacht des Hörspiels" mit Gesprächen über die Herausforderungen für humoristisches Erzählen sowie einer Auswahl der lustigsten Hörspiele aller Zeiten. Zu Gast sind Lars Eidinger, Lilith Stangenberg, Kristine Bilkau, Aurel Mertz und viele mehr. Das Festival findet unter Federführung des SWR statt, die Leitung hat Mareike Maage.Humor, Lachen und KomikDer Schwerpunkt des bedeutendsten Hörspielfestivals im deutschsprachigen Raum liegt in diesem Jahr auf dem Thema Humor. Es beleuchtet unter dem Motto "Nothing Serious" Humor, Lachen und das ästhetische Prinzip der Komik und erörtert in Podiumsdiskussionen, Hörspielen und Live-Acts die Frage, was Humor ausmacht und wie er sich im Lauf der Zeit verändert hat. Eröffnet wird das viertägige Festival mit der Diskussion "Worüber lachen wir?" mit Hörspielregisseur Leonhard Koppelmann, Comedian Aurel Mertz und Filmregisseurin Isabel Schneider. Am gleichen Abend wird Schauspieler und DJ Lars Eidinger im Kunstmuseum auflegen.Vielschichtiges Programm rund ums HörspielInsgesamt werden sechs Hörspielproduktionen der ARD, des Deutschlandfunks, des Österreichischen Rundfunks und des Schweizer Radios präsentiert. Die Lauscherlounge und Autorin Jacqueline Meintzinger inszenieren "Holmes & Watson - Detektive am Rande des Ruhestands" als Live-Hörspiel, der Podcast "1001 Nacht" wird als Bühnenshow aufgeführt, das Live-Hörspiel "Am Meer lag München nie" feiert Premiere, und in der Hörspiel-Revue "Viel um die Ohren" spricht Thomas Böhm über die vielfältigen Herausforderungen der Hörspielkunst, u.a. mit Schauspielerin Lilith Stangenberg, Schriftstellerin Kristine Bilkau und Regisseur Martin Heindel. Das Thema Humor lädt auch zum Mitmachen ein - im Foyer etwa bei den Musikworkshops mit Tommy Neuwirth oder dem "Humororakel". Außerdem wird der Preis für die freie Hörspielszene "max15" verliehen, ebenso der "Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe". Am Kinderhörspieltag wird Kirsten Boies Kinder-Live-Hörspiel "Prinzessin Rosenblüte" uraufgeführt. Und die berühmte "Maus" und Nina Heuser präsentieren live zwei Hörspiele."Ich liebe Hörspiele, sie erlauben mir, mit den Ohren zu sehen!" (Lilith Stangenberg)Schauspielerin Lilith Stangenberg: "Ich liebe Hörspiele, sowohl sie aufzunehmen als auch zuzuhören. Sie erlauben mir, mit den Ohren zu sehen! Und erzeugen meine eigenen unverbrauchten Bilder. Dadurch verlangen sie mir etwas ab und entlasten mich zugleich. Stimmen können eine hypnotische Wirkung auf mich haben, prägen sich mir markanter ein als Gesichter. Hörspiele sind auch wie Zeitreisen. Ich höre sie am meisten beim Kochen." Stangenberg, die in Filmen wie "Stammheim", "Tatort - Unter Feinden", "Sterben" und "Wild" spielte, wirkte unter anderem auch in den Hörspielen "Sodom und Gomorrha" und "Liebesgeschichte" mit. Bei den diesjährigen ARD Hörspieltagen ist sie am Freitag (6. November) bei der Hörspiel-Revue "Viel um die Ohren" als Gesprächspartnerin für das Hörspiel "Frank: Sonette" anzutreffen, in dem sie ebenfalls mitwirkt."Die Nacht des Hörspiels" unter dem Motto "Hörspiel macht Spaß!"Höhepunkt des Festivals ist "Die Nacht des Hörspiels" mit Talk und Musik, in der auch der "Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe" vergeben wird. Moderator Thomas Böhm wird mit seinen Gästen über Sprache und Dialekte als Material für Sketche sprechen und beleuchten, was humoristisches Erzählen so schwierig macht. Auf dem Podium werden Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal, die Comedy-Autor:innen Stefan Stuckmann und Mariella Tripke und Schauspielerin Cathlen Gawlich sitzen. Außerdem werden Ausschnitte aus den lustigsten Hörspielen aller Zeiten zu hören sein. Durch den Abend führt die Beatboxer-Band "The Razzzones" mit ihren Stimmen, Mundgeräuschen und Mikrofonen.Kostenfreie TicketsAufgrund der großen Nachfrage für die Veranstaltungen des Kinderhörspieltags müssen Besucher:innen in diesem Jahr kostenfreie Tickets für die Live-Hörspiele, die interaktiven Hörspiele, Lesungen und Podcast-Shows am Sonntag erwerben. Diese können ab Samstag, 7. November, 12 Uhr über den SWR Ticketservice (https://www.swrticketservice.de/) oder am Sonntag, 8. November, über die im ZKM ausgehängten QR-Codes reserviert werden. Alle anderen Programmpunkte sind wie in den Jahren zuvor frei zugänglich.Rechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.deAusführliche Informationen zum Programm der ARD Hörspieltage 2026 unter: www.hoerspieltage.ARD.dePressekontakt:Pressekontakt SWR: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.deInterviewanfragen und Pressematerial: Gitta Deutz, Tel: 0172 20 79 810, pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6382366