Der interstellare Komet 3I/Atlas wirft nach wie vor viele Fragen auf. Ein Wissenschaftsteam hat jetzt Hinweise auf seinen Entstehungsort gefunden. Geholfen hat dabei das James-Webb-Weltraumteleskop. Die Methan-Signatur von 3I/Atlas ist ungewöhnlich reich an schwerem Wasserstoff, was darauf hindeutet, dass die gefrorenen Bestandteile des Kometen in einer extrem kalten Umgebung um einen anderen Stern, oder in der Wolke, die diesem Stern vorausgegangen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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