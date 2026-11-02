Das erweiterte Online-Curriculum vermittelt vertieftes klinisches Fachwissen zu Prostatakrebs und neuroendokrinen Tumoren und bietet praxisorientierte Fallanalysen sowie interdisziplinäre Tumorboard-Diskussionen.

Wiesbaden, 2. November 2026 - Die Radiomolekulare Präzisionsonkologie, auch bekannt als Theranostics, entwickelt sich rasant weiter. Damit steigt der Bedarf an vertiefter klinischer Expertise und interdisziplinärer medizinischer Weiterbildung. Vor diesem Hintergrund gibt die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS den Start von Level II ihres Ausbildungsbereichs Radiomolekulare Präzisionsonkologie (RPO) bekannt. Das bestehende Grundlagenprogramm wird um vertieftes klinisches Fachwissen zu Prostatakrebs und neuroendokrinen Tumoren sowie um praxisorientierte Fallanalysen und interdisziplinäre Tumorboard-Diskussionen erweitert. Die wissenschaftliche und fachliche Leitung des weiterführenden Programms übernimmt Prof. Rodney Hicks aus Melbourne, Australien, der seine langjährige wissenschaftliche und klinische Expertise einbringt. Die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS wurde im Oktober 2023 von der International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation gegründet. Ihr Ziel ist es, die Anwendung von Theranostics weltweit voranzubringen und damit die Behandlungsergebnisse für Krebspatientinnen und -patienten nachhaltig zu verbessern.

"Bildung ist der Grundstein für Exzellenz in Theranostics. Mit RPO Level II gehen wir einen wichtigen Schritt, um Ärztinnen und Ärzten die notwendige Expertise zu vermitteln, damit sie wissenschaftliche Fortschritte in eine bessere Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten weltweit umsetzen können", erklärt Prof. Richard P. Baum, Präsident der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS.

"Da Theranostics zunehmend in die umfassende Krebsversorgung integriert wird, erfordert eine erfolgreiche Behandlung eine enge Zusammenarbeit zwischen der Nuklearmedizin und anderen medizinischen Fachdisziplinen. RPO Level II verbindet vertieftes klinisches Fachwissen mit praxisorientierten interdisziplinären Tumorboard-Diskussionen, um diese essenzielle Zusammenarbeit zu stärken", erläutert Prof. Rodney Hicks, wissenschaftlicher Leiter des Advanced RPO Pillar der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS.

Interdisziplinäre Tumorboards aus vier Weltregionen

Anhand praxisorientierter klinischer Fallanalysen und unterschiedlicher regionaler Perspektiven erhalten die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die Arbeitsweise interdisziplinärer Tumorboards. Sie lernen, wie Patientenfälle vorbereitet und präsentiert werden und wie sie sich in unterschiedlichen Gesundheitssystemen aktiv und effektiv an interdisziplinären Therapieentscheidungen beteiligen können.

Führende Expertinnen und Experten aus vier Weltregionen nahmen an diesen internationalen multidisziplinären Tumorboards (MDTB) teil. Sie vermitteln Einblicke in ihre klinische Praxis und zeigen unterschiedliche Ansätze der interdisziplinären Zusammenarbeit auf:

Europa: Prof. Ken Herrmann und KollegInnen vom Universitätsklinikum Essen, Deutschland, sowie vom EOC - Università della Svizzera italiana, Schweiz

Prof. Ken Herrmann und KollegInnen vom Universitätsklinikum Essen, Deutschland, sowie vom EOC - Università della Svizzera italiana, Schweiz Naher Osten: Prof. Akram Al-Ibraheem und KollegInnen vom King Hussein Cancer Center, Jordanien

Prof. Akram Al-Ibraheem und KollegInnen vom King Hussein Cancer Center, Jordanien Australien: Prof. Grace Kong und KollegInnen vom Peter MacCallum Cancer Centre, Australien

Prof. Grace Kong und KollegInnen vom Peter MacCallum Cancer Centre, Australien Lateinamerika: Dr. Danny Mena Cortes und KollegInnen von UroTeragLATAM

"Mein herzlicher Dank gilt Prof. Rodney Hicks und Prof. Richard P. Baum sowie allen Leiterinnen und Leitern der interdisziplinären Tumorboards und den beteiligten Expertinnen und Experten für ihr außergewöhnliches Engagement, ihre hohe fachliche Kompetenz und ihren wertvollen Beitrag zur Entwicklung dieses Weiterbildungsprogramms. Ihr gemeinsamer Einsatz und die internationale Zusammenarbeit waren entscheidend dafür, dieses innovative Bildungsangebot zu verwirklichen", betont Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation.

Weitere Informationen zur ICPO Academy for Theranostics finden Sie unter www.icpo.foundation und www.theranostics.academy.

Über die ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern und Unternehmern aus dem Life-Sciences-Bereich nach deutschem Recht gegründet wurde.

Die ICPO setzt sich dafür ein, die Anwendung von Theranostics weltweit voranzubringen. Mit ihrem globalen Netzwerk von rund 100 akkreditierten Zentren fördert sie die internationale Zusammenarbeit und klinische Exzellenz mit dem Ziel, die Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten nachhaltig zu verbessern.

Zur Unterstützung dieser Mission bietet die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS zertifizierte Grundlagenprogramme sowie weiterführende Programme für interdisziplinäre Theranostics-Teams an.

Weitere Informationen zur ICPO Foundation unter www.icpo.foundation

Pressekontakt ICPO Foundation

Susanne Simon

Head of Communications & Community

E-Mail: susanne.simon@icpo.foundation

Telefon: +49 172 8666093

www.icpo.foundation

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