CIO View von Peter Reichel, Chief Investment Officer ODDO BHF SE Staatsanleihen in Lokalwährung verbinden Zinsertrag und Diversifikation Lokale Zinszyklen eröffnen zusätzliches Kurspotenzial Länder- und Währungsauswahl entscheiden über Anlageerfolg oder -misserfolg. An den internationalen Anleihemärkten scheinen sich derzeit die relativen Chancen züverschieben. Während hohe Staatsverschuldung, hartnäckige Inflation und steigende Finanzierungskosten viele Industrieländer belasten, haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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