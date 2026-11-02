FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen nach einem Treffen mit dem Finanzchef Arno Antlitz von 105 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dabei sei es unter anderem um die fortdauernde Restrukturierung und die Verringerung der Kosten in Deutschland gegangen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Auch die sich immer mehr zuspitzende Lage auf dem chinesischen Markt sei Thema gewesen. Sein Fazit von dem Gespräch ist konstruktiv./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007664039
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