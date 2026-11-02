Die Volkswagen-Aktie kommt weiterhin nicht auf die Beine und notiert zum Wochenstart bei 69,16 €. In meiner Analyse vom vergangenen Mittwoch hatte ich bereits vor einem Scheitern des Erholungsversuchs gewarnt und unterhalb von 70,98 € eine Fortsetzung der Korrektur favorisiert. Tatsächlich konnten die Käufer diese entscheidende Hürde trotz zwischenzeitlicher Vorstöße über 71 € nicht nachhaltig überwinden. Stattdessen scheiterte auch die Attacke auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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