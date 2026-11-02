Die Coinbase-Aktie fiel am vergangenen Freitag um über -10% auf fast den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Waren die gemeldeten Quartalsergebnisse der Kryptoplattform so enttäuschend und kann Coinbase nicht vom Hackerangriff auf den Wettbewerber Binance profitieren? Gemischte Zahlen Die Geschäftsergebnisse von Coinbase für das dritte Quartal 2026 zeigten ein gemischtes Bild: Einerseits gelang dem Kryptounternehmen die Rückkehr in die Gewinnzone, andererseits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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