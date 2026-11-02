Die SpaceX-Aktie hat eine schwierige Handelswoche hinter sich. Nach einem weiteren Kursverlust von -6,4% am Freitag notiert das Papier bei 134,72 US$ und damit knapp unter dem Ausgabepreis von 135 US$. Dabei arbeitet Elon Musk bereits am nächsten Milliardenprojekt: SpaceX will sich Zugang zu mindestens 80.000 Mobilfunkstandorten in den USA sichern und könnte damit zum direkten Konkurrenten von AT&T, Verizon und T-Mobile US werden. Analysten der Deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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