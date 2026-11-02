Die VGH Versicherungen haben mit ihrer neuen Marke "ÖDV" den Sprung in den Maklermarkt sowie den digitalen Direktvertrieb gewagt. Zielgruppe ist der öffentliche Dienst. Zunächst startet das Angebot mit den Produkten Privathaftpflicht inklusive Diensthaftpflicht und Hausratversicherung. Mit der Marke "Öffentlicher Dienst Versicherung" (ÖVD) sind die VGH Versicherungen in den Maklermarkt sowie den digitalen Direktvertrieb gestartet. Zielgruppe sind Beamte, Beamtenanwärter, Referendare und angestellte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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