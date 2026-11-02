Siegershausen (ots) -
Strähl Käse AG ruft aktuell die Produkte RAHMWEICHKÄSE Sorten NATURE, CHILI UND GRÜNER PFEFFER mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 06.11.2026 bis 04.12.2026 öffentlich zurück.
Es wurden Hinweise auf Listeria monocytogenes nachgewiesen. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren.
Die betroffenen Produkte RAHMWEICHKÄSE Sorten NATURE, CHILI UND GRÜNER PFEFFER wurden bei Lidl Schweiz verkauft. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Von dem Rückruf sind ausschliesslich die Produkte RAHMWEICHKÄSE Sorten NATURE, CHILI UND GRÜNER PFEFFER mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 06.11.2026 bis 04.12.2026 betroffen. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.
Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: +41 71 588 05 10. Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.
Strähl Käse AG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Pressekontakt:
Medienstelle
Dunantstrasse 15
8570 Weinfelden
Tel.: +41 (0)71 627 82 00
E-Mail: media@lidl.ch
Original-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100943333
Strähl Käse AG ruft aktuell die Produkte RAHMWEICHKÄSE Sorten NATURE, CHILI UND GRÜNER PFEFFER mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 06.11.2026 bis 04.12.2026 öffentlich zurück.
Es wurden Hinweise auf Listeria monocytogenes nachgewiesen. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren.
Die betroffenen Produkte RAHMWEICHKÄSE Sorten NATURE, CHILI UND GRÜNER PFEFFER wurden bei Lidl Schweiz verkauft. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Von dem Rückruf sind ausschliesslich die Produkte RAHMWEICHKÄSE Sorten NATURE, CHILI UND GRÜNER PFEFFER mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 06.11.2026 bis 04.12.2026 betroffen. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.
Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: +41 71 588 05 10. Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.
Strähl Käse AG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
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