Während der KI-Ausverkauf die Wall Street durchschüttelt, zeigt sich ein Tech-Schwergewicht erstaunlich robust: Apple. Der iPhone-Hersteller profitiert als sicherer Hafen im angeschlagenen Technologiesektor, während Anleger vor den milliardenschweren KI-Investitionen der Konkurrenz zurückschrecken. Doch die Flucht in die vermeintliche Sicherheit hat ihren Preis. Nach einer kräftigen Rallye ist die Apple-Aktie historisch hoch bewertet. Die heutigen Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de