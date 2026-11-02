Angreifer stellen Gefriertruhen aus der Ferne um, die Temperatur steigt. Nach einem Cyberangriff auf Frankreich trifft es nun zwei weitere EU-Länder. Erneut haben Cyberkriminelle Kühlanlagen in europäischen Supermärkten angegriffen. Die Angreifer sorgten in Belgien und Schweden dafür, dass Kühlschränke und Tiefkühltruhen wärmer wurden, wie die Nachrichtenagenturen Belga und TT berichteten. In Belgien sind demnach unter anderem Supermärkte von Delhaize, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n