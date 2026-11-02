München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Wolfram Weimer (Kulturstaatsminister)
Sandra Navidi (Autorin und USA-Expertin)
Eric T. Hansen (US-Autor)
Cherno Jobatey (Journalist und Autor)
Melanie Amann (Funke Mediengruppe)
Robin Alexander (Journalist und Podcaster)
Kanzler in der Kritik und Abgrenzung zur AfD
Dazu im Studio: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Vor den Zwischenwahlen in den USA
Im Gespräch: die USA-Expertin Sandra Navidi und der US-Autor Eric T. Hansen.
Es kommentieren: der Journalist und Autor Cherno Jobatey, die Chefredakteurin Digital der Funke Mediengruppe Melanie Amann sowie der Journalist und Podcaster Robin Alexander.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6382521
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Wolfram Weimer (Kulturstaatsminister)
Sandra Navidi (Autorin und USA-Expertin)
Eric T. Hansen (US-Autor)
Cherno Jobatey (Journalist und Autor)
Melanie Amann (Funke Mediengruppe)
Robin Alexander (Journalist und Podcaster)
Kanzler in der Kritik und Abgrenzung zur AfD
Dazu im Studio: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Vor den Zwischenwahlen in den USA
Im Gespräch: die USA-Expertin Sandra Navidi und der US-Autor Eric T. Hansen.
Es kommentieren: der Journalist und Autor Cherno Jobatey, die Chefredakteurin Digital der Funke Mediengruppe Melanie Amann sowie der Journalist und Podcaster Robin Alexander.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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