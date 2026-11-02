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Infiterra demokratisiert den Abonnementhandel für Managed Service Provider (MSPs) und IT-Distributoren



02.11.2026 / 14:05 CET/CEST

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Ausbau des Multi-Distributor-Einkaufs und der Abonnementverwaltung für Managed Service Provider (MSPs) bei gleichzeitiger Vereinfachung des Vendor-Onboardings für IT-Distributoren durch ein KI-gestütztes Vendor-Onboarding-Studio. LONDON, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Infiterra, die herstellerunabhängige Abonnement-Handelsplattform für IT-Distributoren und MSPs, gab heute zwei Kanal-Updates bekannt: Der Kauf von Abonnements von mehreren Distributoren an einem Ort für Managed Service Provider (MSPs) und KI-gestütztes Onboarding von Anbietern für IT-Distributoren. Da MSPs ihr Lieferantenportfolio erweitern, müssen sie sich durch mehrere Vertriebsportale navigieren und erleben unzusammenhängende Abrechnungssysteme. Infiterra ermöglicht es Managed Service Providern (MSPs), von mehreren Distributoren einzukaufen und alle Abonnements an einem Ort zu verwalten und abzurechnen. Integrationen mit Pax8 und TD SYNNEX sind in Entwicklung und ergänzen die bereits bestehende Ingram Micro-Integration. "Mit Infiterra profitieren wir von einer Plattform, die mit uns wächst und uns auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet", sagte Martin Thormeyer von COSMO CONSULT, einem internationalen Managed-Service-Provider für Microsoft Business Solutions, der in 17 Ländern tätig ist. Für IT-Distributoren erfordert die Aufnahme eines neuen Anbieters in ihren Marktplatz erhebliche technische Investitionen. Infiterra vereinfacht dies mit einem KI-gestützten Vendor Onboarding Studio, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. Das Vendor Onboarding Studio bewertet jeden neuen Lieferanten und bereitet dessen Integration mithilfe des Ladder Integration Frameworks von Infiterra vor, wobei das Team des Distributors die Aktivierung jedes Lieferanten übernimmt. Es baut auf der bereits bestehenden Microsoft-Integration auf, AWS und Google sind in Planung. "Managed Service Provider (MSPs) sollten ein einheitliches Einkaufserlebnis bei ihren bevorzugten Distributoren haben, und Distributoren sollten die von ihren Partnern gewünschten Anbieter anbieten können", sagte Dr. Vassilis Zografos, CEO und Mitbegründer von Infiterra. "Das bedeutet die Demokratisierung des Einkaufserlebnisses für den Vertriebskanal." "Mit jeder hinzugefügten Verbindung wird außerdem ein vertrauenswürdiger Datensatz für jedes Abonnement erstellt, auf den sich ERP, CRM und PSA verlassen können", fügte Zografos hinzu. "Wenn der agentenbasierte Handel Einzug hält und KI-Agenten im Namen eines Unternehmens Abonnements kaufen, verlängern und verwalten, ist dieses Datensystem das, worauf sie vertrauen müssen. Genau das wollen wir mit Infiterra erreichen." Infiterra ist auf über 400 Marktplätzen in 85 Märkten aktiv, mit mehr als 44.000 Cloud-Anbietern und einer Abrechnungsgenauigkeit von 99,9 %. Die Roadmap-Punkte sind quartalsweise geplant und können sich ändern. Besuchen Sie Infiterra am Stand Nr. 646 auf der IT Nation Connect Global in Orlando vom 4. bis 6. November oder vereinbaren Sie einen Termin mit dem Team . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/infiterra-demokratisiert-den-abonnementhandel-fur-managed-service-provider-msps-und-it-distributoren-302925335.html



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