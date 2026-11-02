Die Plug Power-Aktie findet weiterhin keinen Halt und beendete die vergangene Handelswoche an der Nasdaq bei nur noch 1,365 US$. Seit dem Hoch vom Juni bei 4,33 US$ haben die Anteilsscheine damit beinahe -69% an Wert eingebüßt. Noch im Oktober hatte ich unter der Fragestellung "Jetzt wieder aufwärts?" auf die Chancen einer technischen Erholung hingewiesen. Doch die Käufer konnten sich nicht behaupten und sämtliche damaligen Auffangmarken wurden inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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