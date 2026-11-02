Die EU und US-Behörden fordern Echtzeit-Überwachung bei den Aktivitäten von KI'Agenten. Allerdings liefern die gängigen Frameworks die dafür nötigen Daten nicht zuverlässig. Unsere Autoren warnen vor dieser intransparenten Situation. Die Vorfälle mit KI-Agenten haben sich in diesem Sommer scheinbar nahtlos aneinandergereiht: Zuerst der Ausbruch von KI-Agenten von OpenAI aus ihrer Testumgebung und der erfolgreiche Hack der Website von Hugging Face. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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