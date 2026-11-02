Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Volkswagen von 105 auf 100 € gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Senkung erfolgte nach einem "konstruktiven" Gespräch mit dem Finanzchef Arno Antlitz, bei dem es unter anderem um die fortdauernde Restrukturierung und die Verringerung der Kosten in Deutschland gegangen sei. Auch die weiter schwierige Lage auf dem chinesischen Markt sei ein Thema gewesen.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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