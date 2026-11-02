Am Dienstag wählen die US-Amerikaner einen neuen Kongress, die Demokraten liegen klar vorn. Doch ausgerechnet ein Patt wäre für die Börse das Traumergebnis. Welches Szenario Anlegerinnen und Anleger fürchten sollten. Am Dienstag, 3. November, wählen die US-Amerikaner einen neuen Kongress. Die Wall Street zittert mit. An den Prognosemärkten liegen die Demokraten klar vorn. Bei Kalshi und Polymarket sehen Händler ihre Chancen auf das Repräsentantenhaus bei 91 Prozent, auf den Senat bei rund 65 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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