Technologieaktien brechen ein, doch neun von elf Sektoren steigen. Hält die Umschichtung oder flüchten Anleger bald in Bargeld? Goldman Sachs und Morgan Stanley geben überraschende Antworten. Was jetzt zählt. Der Ausverkauf bei Technologieaktien stellt die Wall Street auf die Probe. Am Freitag brach der Technologiesektor im S&P 500 um 4,2 Prozent ein. Allein Intel stürzte um fast 29 Prozent ab. Die Frage lautet nun: Hält die Umschichtung in andere Branchen, die den Markt bisher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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