Seattle (ots) -Das neue Zubehör bietet anpassbaren Schutz, einen komfortableren Griff sowie Aufstellmöglichkeiten im Hoch- und QuerformatDie internationale Lifestyle-Marke MOFT stellt zwei neue Accessoires für das iPhone Duo vor: das MOVAS Modular Case für iPhone Duo und den MOFT O Handyständer & Griff (2. Gen.). Die dreiteilige Hülle besteht aus einer Rückseite, einem Scharnierschutz und einem Frontrahmen. Damit können Nutzer den Schutzumfang anpassen und kontrastierende Farben kombinieren. Der MOFT O ergänzt das System um einen um 360 Grad drehbaren Griff und einen verstellbaren Ständer für das Hoch- und Querformat.Gemeinsam bilden die Produkte ein flexibles Snap System, das darauf ausgerichtet ist, wie Nutzer ihr iPhone Duo im Alltag bei sich tragen, halten und aufstellen. Ausgehend vom Modular Case können Nutzer den MOFT O für einen komfortableren Griff und die freihändige Nutzung anbringen oder zum Snap Fold wechseln, das ein Kartenetui für fünf Karten mit einem Ständer kombiniert.Die neuen Produkte folgen MOFTs Ansatz, die Nutzung des iPhone Duo nach dem Aufklappen in den Mittelpunkt zu stellen. Das größere Display eröffnet neue Möglichkeiten zum Lesen, zum Ansehen von Inhalten, für Videoanrufe und Multitasking. Zugleich verändert es die Anforderungen daran, wie das Smartphone gehalten und aufgestellt wird. Die Griff- und Standfunktionen von MOFT sollen dafür sorgen, dass sich das aufgeklappte Gerät im Alltag komfortabler halten und leichter positionieren lässt.Mit dem MOVAS Modular Case und dem MOFT O umfasst die iPhone-Duo-Kollektion nun zwei unterschiedliche Konzepte. Für Nutzer, die integrierte Funktionen bevorzugen, vereint das Dynamic Folio Schutz, Griff und einen Ständer mit mehreren Aufstellwinkeln in einem schlanken Design. Wer mehr Flexibilität möchte, kann beim Snap System Schutz und Funktionen getrennt wählen und die Nutzung des Duo anpassen, ohne die Hülle zu wechseln.Alle vier Produkte sind im deutschen MOFT-Shop vorbestellbar. Das Dynamic Folio wird ab November 2026 versendet; das MOVAS Modular Case, das Snap Fold und der MOFT O folgen ab Dezember 2026.MOVAS Modular Case für iPhone Duo - Dreiteiliger Schutz für unterschiedliche AnforderungenDas MOVAS Modular Case für iPhone Duo besteht aus einer Rückseite, einem Scharnierschutz und einem Frontrahmen. Je nachdem, wie sie ihr Duo mitnehmen, können Nutzer die Rückseite allein verwenden, den Scharnierschutz ergänzen oder die Hülle mit dem Frontrahmen vervollständigen.Die schlanke Form folgt dem faltbaren Design des Duo, ohne unnötig aufzutragen. Glatte, abgerundete Kanten sorgen für einen angenehmen Griff. Ein erhöhter Kameraring und eine kostenlos mitgelieferte Displayschutzfolie bieten zusätzlichen Schutz für die Kameraobjektive und das Außendisplay.Die Hülle ist mit weichem MOVAS Performance Vegan Leather bezogen. Das Material wurde für eine hochwertige Haptik sowie Widerstandsfähigkeit gegen Flecken, Kratzer und alltägliche Abnutzung entwickelt. Zusätzliche Sets aus Frontrahmen und Scharnierschutz sind in Terracotta und Khaki Green erhältlich und lassen sich mit der Hülle kombinieren.Das Modular Case bildet zugleich die Basis für die austauschbaren Duo-Accessoires von MOFT. Integrierte N52-Magnete sorgen für eine sichere Verbindung mit MagSafe-kompatiblem Zubehör, das auf die Form des Duo abgestimmt ist, darunter das Snap Fold und der MOFT O Handyständer & Griff (2. Gen.). Das Modular Case wurde mit dem MOFT Snap Battery Pack, dem Apple MagSafe Battery Pack und dem Apple MagSafe Ladegerät getestet. Bei Ladegeräten anderer Marken kann die Ladeleistung variieren.Design: Dreiteilige modulare KonstruktionBestandteile: Rückseite, Scharnierschutz und FrontrahmenSchutz: Erhöhter Kameraring und mitgelieferte flexible Displayschutzfolie für das AußendisplayWeiterer Lieferumfang: Fixier-Einsatz für die Einzelnutzung der RückschaleMaterial: MOVAS Performance Vegan LeatherMagnetische Befestigung: MagSafe-kompatibelFarben: Nebelgrau und Mitternachtsblau; zusätzliche Sets aus Frontrahmen und Scharnierschutz in Terracotta und KhakigrünPreis: 74,99 EURVerfügbarkeit: Vorbestellbar; Versand ab Dezember 2026MOFT O Handyständer & Griff der zweiten Generation - Um 360 Grad drehbarer Griff und Ständer mit zwei NeigungswinkelnDer MOFT O Handyständer & Griff (2. Gen.) ergänzt MOFTs ursprünglichen runden Ständer um eine präzise einstellbare 360-Grad-Drehscheibe. Der Griff lässt sich entsprechend der natürlichen Handhaltung drehen und bietet so komfortablen Halt für Smartphones unterschiedlicher Größen, einschließlich des iPhone Duo.Beim größeren, aufgeklappten Display des Duo können Nutzer den Griff so ausrichten, wie es für sie am angenehmsten ist. Sie müssen ihre Handhaltung dadurch nicht an einen starren Griff anpassen. Die glatte Schlaufe liegt beim Lesen, Scrollen und bei längerer Nutzung angenehm zwischen den Fingern.Der MOFT O dient zudem als Ständer für die Nutzung im Hoch- und Querformat, etwa für Videoanrufe, zum Lesen und zum Ansehen von Inhalten. Er bietet zwei voreingestellte Neigungswinkel; eine stufenlose Verstellung ist nicht möglich. Für einen sicheren Stand sollte er nur in der jeweiligen stabilen Position auf einer ebenen Unterlage verwendet werden.Hochwertige N52-Magnete sorgen für sicheren Halt an MagSafe-kompatiblen Smartphones und Hüllen. Ein mitgelieferter selbstklebender Metallring ermöglicht die magnetische Befestigung auch an weiteren Geräten. Bei schwereren Smartphones empfiehlt MOFT, Magnetverbindung und Standfestigkeit vor der Nutzung zu prüfen. Zum kabellosen Laden sollte der MOFT O abgenommen werden.Als Teil des modularen Snap Systems für iPhone Duo lässt sich der MOFT O am MOVAS Modular Case anbringen und bei Bedarf abnehmen oder gegen das Snap Fold mit Kartenetui und Standfunktion austauschen.Funktionen: Drehbarer Griff und Ständer mit zwei voreingestellten NeigungswinkelnDrehbereich: 360 GradAusrichtung: Hoch- und QuerformatBefestigung: Hochwertige N52-MagneteKompatibilität: MagSafe-kompatible Smartphones und Hüllen; selbstklebender Metallring für weitere Geräte im Lieferumfang enthaltenMaterialien: Poliertes Metall und veganes MOVAS-LederFarben: Nebelgrau, Mitternachtsblau, Tiefschwarz, Brombeer, Puderrosa, Pfingstrose, Terracotta, Saphirblau, Khakigrün und Oz GrünPreis: 39,99 EURVerfügbarkeit: Vorbestellbar; Versand ab Dezember 2026Dynamic Folio für iPhone Duo - Schutz und Griff mit mehreren Aufstellwinkeln in einem schlanken FolioMit einer Dicke von nur 1,9 mm kombiniert das Dynamic Folio leichten Schutz mit Griff- und Standfunktionen für die komfortable Nutzung des größeren, aufgeklappten Duo-Displays. Die mittig angeordnete Faltkonstruktion unterstützt eine ausgewogene Gewichtsverteilung und bildet einen sicheren Griff für die linke oder rechte Hand - zum Lesen, Surfen und für längere Nutzung.Die von Origami inspirierte Konstruktion lässt sich zudem in vier Positionen im Hoch- und Querformat aufstellen: für Videoanrufe, zum Ansehen von Inhalten, Lesen und Arbeiten. Dazu gehört ein flacherer Winkel für die Nutzung im Bett oder auf weicheren und unebenen Unterlagen. Über die Schutzfunktion eines herkömmlichen Folios hinaus unterstützt das Dynamic Folio damit auch das Halten und Aufstellen des aufgeklappten Smartphones.Im geschlossenen Zustand schützt die einteilige Konstruktion Außendisplay, Scharnier und Kameraobjektive vor alltäglichen Kratzern. Das Folio besteht aus weichem veganem MOVAS-Leder und unterstützt kabelloses Laden mit MagSafe.Funktionen: Folio-Schutz, sicherer Griff und Ständer mit mehreren AufstellwinkelnAusrichtung: Vier Positionen im Hoch- und QuerformatDicke: 1,9 mmGewicht: Ca. 73 gSchutz: Außendisplay, Scharnier und KameraobjektiveMaterial: Veganes MOVAS-LederLaden: Unterstützt kabelloses Laden mit MagSafeFarben: Nebelgrau x Saphirblau, Mitternachtsblau, Puderrosa x Schokolade und Khakigrün x SchokoladePreis: 74,99 EURVerfügbarkeit: Vorbestellbar; Versand ab November 2026Snap Fold für iPhone Duo - MagSafe-Kartenetui für fünf Karten im passenden FormatDas Snap Fold für iPhone Duo greift eine weitere Herausforderung der neuen Geräteproportionen auf: Herkömmliche MagSafe-Kartenetuis sind für höhere iPhones ausgelegt und passen möglicherweise nicht auf das kürzere, breitere Format des zusammengeklappten Duo.Das speziell angepasste Format findet unterhalb der Kamera Platz, ohne über die Ränder des Smartphones hinauszuragen, und bietet Raum für bis zu fünf Karten. Die von Origami inspirierte Konstruktion lässt sich zu einem stabilen Ständer mit mehreren Aufstellwinkeln entfalten - zum Ansehen von Inhalten, Lesen, Arbeiten und für Videoanrufe auf dem größeren Display.Eine starke magnetische Verbindung hält das Kartenetui sicher am Smartphone, sowohl unterwegs als auch bei Nutzung der Standfunktion. Das Snap Fold besteht aus veganem MOVAS-Leder und lässt sich abnehmen oder gegen den MOFT O austauschen - je nachdem, ob Nutzer Karten mitnehmen, zusätzlichen Halt wünschen oder das Gerät freihändig nutzen möchten.Funktionen: Kartenetui für fünf Karten und Ständer mit mehreren AufstellwinkelnKapazität: Bis zu fünf KartenPassform: Speziell auf das iPhone Duo abgestimmtBefestigung: MagSafe-kompatibelMaterial: Veganes MOVAS-LederFarben: Nebelgrau, Khakigrün, Terracotta, Tiefschwarz und MitternachtsblauPreis: 54,99 EURVerfügbarkeit: Vorbestellbar; Versand ab Dezember 2026Bestellung und SetsDie Produkte sind unter https://moftde.com/pages/moft-snap-system-fur-iphone-duo vorbestellbar. Das Pendler-Set aus Modular Case und Snap Fold wird für 109,98 EUR statt zusammen 129,98 EUR angeboten. Das Everyday Flex Set aus Modular Case und MOFT O kostet 99,98 EUR statt zusammen 114,98 EUR. Beide Sets werden ab Dezember 2026 versendet.Zur vollständigen Presseinformation (https://plan-b-communications.uncovr.com/News_Detail.aspx?id=250743&menueid=34992&l=deutsch)Über MOFTMOFT (Mobile Office for Travelers) ist eine internationale, preisgekrönte Lifestyle-Marke für minimalistisches, von Origami inspiriertes Zubehör, das mobiles Arbeiten und kreatives Gestalten leichter macht. Unter dem Leitgedanken "Work, Create Anywhere" entwickelt MOFT ultraleichte und faltbare Halterungen, Hüllen sowie ergonomische Lösungen für Laptops, Tablets und Smartphones. Damit unterstützt die Marke Menschen dabei, flexibel und komfortabel zu arbeiten und kreative Ideen umzusetzen - wo immer sie unterwegs sind. Ausgewählte Produkte sind auch über Apple erhältlich.Website: https://moftde.com/Affiliate-Programm: https://www.moft.com/pages/influencer-affiliate-programPressekontakt:PLAN B Communications UGGeorg ReckenthälerSteinstr. 129 | 47798 Krefeld | DeutschlandM: +49 (0) 178 166 52 50E: info@plan-b-communications.deOriginal-Content von: MOFT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183840/6382606