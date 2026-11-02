Ein krisenfestes Depot braucht auch ein defensives Fundament. Warum Gold diese Rolle seit jeher erfüllt, wie es sich in Krisenphasen bewährt hat und welche Wege heute zum Einstieg führen, erläutern Ihnen die Experten von Xetra-Gold. Wer langfristig Vermögen aufbaut, für das Alter vorsorgt oder anvertraute Gelder verwaltet, kommt an der Ertragskraft der Aktienmärkte nicht vorbei. Produktivkapital ist und bleibt der verlässlichste Renditemotor. Doch die vergangenen Jahre haben Investoren vor Augen geführt, wie fragil das makroökonomische Umfeld ist: Geopolitische Spannungen, hartnäckige Inflation, Zinswenden und wachsende Staatsschulden fordern ihren Tribut. Eine kluge Anlagestrategie benötigt neben offensiver Ertragskraft stets ein defensives Fundament. Genau hier beweist Gold seit Jahrtausenden seine Stärke: nicht als Spekulationsobjekt, sondern als strategische Versicherungspolice für das Gesamtvermögen. Die ewige Währung Um die Schutzfunktion von Gold zu verstehen, lohnt ein Blick auf seinen Wesenskern: Gold ist die einzige globale Währung, die vollkommen frei von einem Gegenparteirisiko existiert. Es ist weder das Zahlungsversprechen einer Notenbank noch die Verbindlichkeit eines Staates oder Finanzinstituts. Papierwährungen haben im Lauf der Geschichte ausnahmslos an Kaufkraft eingebüßt, wurden reformiert wurden oder sind ganz verschwunden- vom römischen Denar über den Reichstaler bis hin zu vielen Währungen der jüngeren Vergangenheit. Gold aber hat jede Krise unbeschadet überstanden. Dieses Privileg verdankt das Edelmetall seiner weltweiten Akzeptanz und seiner absoluten physischen Knappheit. Gold lässt sich weder beliebig vermehren noch per Knopfdruck erstellen. Es existiert unabhängig von Bankbilanzen und digitalen Netzen. Genau diese Autonomie macht Gold zur "ewigen Währung": Es ...

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