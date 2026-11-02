Berlin (ots) -Marktstart des FRITZ!Smart Energy 201FRITZ! erweitert das Smart-Home-Portfolio mit der neuen smarten Steckdose FRITZ!Smart Energy 201 (https://fritz.com/products/fritz-smart-energy-201-20003160). Die neue smarte Steckdose für den Innenbereich ermöglicht das Schalten von Geräten sowie die präzise Messung des Stromverbrauchs und sorgt durch individuelle Automatisierungen für mehr Komfort und Energieeffizienz im Alltag. Dank ihres kompakten und schlichten Designs passt die smarte Steckdose praktisch in jede Steckdosenleiste und kommt mit nur noch einer LED/Taste aus. Trotz dieser geringen Größe bietet sie maximale Leistung: Das verbesserte Relais ermöglicht das sichere Schalten von Geräten mit hohem Stromverbrauch (3.680W /16A). Der Eigenverbrauch der Schaltsteckdose bleibt jederzeit unter 0,2W. Die intelligente FRITZ!Smart Energy 201 Steckdose ist ab sofort im Handel für 49 EUR (Handels-UVP 11/26) erhältlich.Präzise Energieanalyse und intelligente ZeitsteuerungDie FRITZ!Smart Energy 201 misst und analysiert den Stromverbrauch angeschlossener Geräte präzise und ermöglicht so eine gezielte Optimierung des Energieverbrauchs. Der aktuelle Verbrauch lässt sich in der FRITZ!App Smart Home einsehen, inklusive eines detaillierten Verlaufs vergangener Messwerte. Der kostenlose Dienst MyFRITZ!Net erweitert diese Auswertung zusätzlich um den Vergleich mit weiteren FRITZ!Smart Energy-Steckdosen im Haushalt. Die smarte Steckdose unterstützt die gezielte Aufspürung von Einsparmöglichkeiten und eine nachhaltige Senkung des Energieverbrauchs. Durch intelligente Routinen lassen sich angeschlossene Geräte flexibel nach dem Stromverbrauch oder Zeitplänen steuern, beispielsweise um Geräte automatisch in den Standby-Modus zu versetzen oder während der Urlaubszeit durch zufällige Schaltungen Anwesenheit zu simulieren. Ein besonderes Highlight stellt das erweiterte Geofencing dar, welches über die in der FRITZ!App Smart Home angelegten Zonen realisiert wird. Durch das Betreten oder Verlassen einer Zone lassen sich Geräte automatisch aktivieren oder ausschalten.Einfache Einrichtung und vielseitige SteuerungDie FRITZ!Smart Energy 201 verbindet sich per DECT mit dem Heimnetzwerk und lässt sich unkompliziert über die FRITZ!App Smart Home oder die FRITZ!Box einrichten. Die Steuerung erfolgt flexibel über Smartphone, Tablet oder PC, auch von unterwegs. Der FRITZ!Smart Energy 201 lässt sich auch per Sprachsteuerung über gängige Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa steuern - dank der Matter-Bridge-Funktion der FRITZ!Box 5690 Pro oder des FRITZ!Smart Gateways.Produktpflege und NachhaltigkeitDie FRITZ!-Smart-Home-Produkte erhalten regelmäßig kostenlose automatische Updates mit neuen Funktionen und verbesserter Sicherheit. Zudem arbeiten sie besonders sparsam, so auch die neue smarte Steckdose mit einem Eigenverbrauch von unter 0,2 W. Die langjährige Produktpflege und die Möglichkeit, ältere FRITZ!Box-Modelle als Repeater oder Smart-Home-Hub weiterzuverwenden, unterstreichen das nachhaltige Engagement von FRITZ!. Welche Produkte aktuell noch mit Updates versorgt werden, zeigt die Übersicht zum Status der Produktunterstützung: fritz.com/pages/status-produktunterstuetzung.Produkthighlights- Intelligente Steckdose für das FRITZ! Smart Home- Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geräte- Energieverbrauch messen, aufzeichnen und Kosten einsparen- Auch für Geräte mit hohem Stromverbrauch geeignet (16 A/3.680 W)- Geringer Eigenverbrauch - unter 0,2 W- Über DECT ins Heimnetz eingebunden - ab Werk sicher verschlüsselt- Komfortables Einrichten über FRITZ!App Smart Home oder FRITZ!Box- Steuerung von zu Hause und unterwegs per App, PC, Notebook oder Tablet- Sprachsteuerung mit allen gängigen Matter-Controllern (z. B. von Amazon, Apple, Google), über die FRITZ!Box 5690 Pro und den FRITZ!Smart Gateway- Kompakte Bauweise, Einsatz an praktisch jeder Steckdose möglich- Maße: 92 x 92 x 92 mm- Ab sofort zum Preis von 49 EUR (Handels-UVP 11/26) erhältlichZur Pressemeldung (http://about.fritz.com/pi-fritz-smart-energy-201)Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6382613