Rees-Bienen (ots) -IT-Systemhaus und pds-Kompetenzpartner aus Rees zeigt am 10. November im Signal Iduna Park durchgängige Digitalisierung für HandwerksbetriebeDie Bleckmann Informationssysteme GmbH, IT-Systemhaus und regionaler pds-Kompetenzpartner aus Rees am Niederrhein, stellt am 10. November 2026 auf der Trend + Technik des Elektrogroßhändlers Sonepar aus. Die Fachmesse findet von 9 bis 17 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund statt (Strobelallee 50, 44139 Dortmund). Bleckmann ist in Halle 4 am Stand 4.C66 zu finden. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die durchgängige Digitalisierung von Prozessen im Handwerk mit der Handwerkersoftware pds.Großhandel, Software und mobile Anwendungen verbindenAm Stand zeigt Bleckmann, wie sich Medienbrüche im Betriebsalltag reduzieren lassen: Informationen aus Einkauf und Materialwirtschaft bleiben nicht isoliert, sondern fließen direkt in Projekt-, Service- und Abrechnungsprozesse ein. Ein Schwerpunkt ist das Zusammenspiel von Sonepar und pds, etwa bei Artikel-, Material- und Einkaufsprozessen.Besucher erhalten unter anderem Einblicke in folgende Themen:- kaufmännische Prozesse von Angebot und Kalkulation über Einkauf und Materialwirtschaft bis zur Abrechnung- mobile Zeiterfassung direkt auf Projekte und Baustellen, auch offline- digitale Serviceaufträge mit Zeiten, verbautem Material, Dokumentation und Kundenunterschrift, die direkt ins Büro zurückfließen- mobiles Projektmanagement und digitales Bautagebuch- Material-, Lager- und Werkzeugverwaltung über mobile Anwendungen- digitale Schnittstellen zum Großhandel und offene Integrationsmöglichkeiten- KI-Anbindungen und die künftige Nutzung strukturierter Unternehmensdaten für Assistenz- und AutomatisierungsfunktionenBewährte Software, regionale Betreuungpds ist seit über 50 Jahren auf IT-Lösungen für das Handwerk spezialisiert und wird heute von rund 52.000 Anwendern genutzt. Als regionaler Partner übernimmt Bleckmann Informationssysteme Beratung, Einführung und Betreuung der pds Software (Link: https://bleckmann.de/pds-software/) und ergänzt sie bei Bedarf über eigene Schnittstellenentwicklung."Für uns als regionaler pds Kompetenzpartner ist die Teilnahme an der Trend + Technik 2026 ein absolutes Muss. Wir wollen dort sein, wo das Handwerk ist, denn der direkte Austausch mit Betrieben aus der Region gehört für uns einfach dazu. Mit bereits über 10.000 Besuchern an den ersten zehn Standorten und insgesamt 13 Stationen bundesweit bietet die Roadshow die ideale Plattform, um Bestandskunden zu treffen, neue Kontakte zu knüpfen und mit qualifizierten Fachbesuchern ins Gespräch zu kommen. Besucher dürfen sich auf praxisnahe Lösungen rund um Digitalisierung, IT-Sicherheit und Unternehmenssoftware sowie auf persönliche Gespräche auf Augenhöhe freuen", sagt Palmiero Sibilio, Geschäftsführer der Bleckmann Informationssysteme GmbH.Ansprechpartner vor Ort ist Simon Wischermann, Account Manager bei Bleckmann Informationssysteme.Über Bleckmann InformationssystemeDie Bleckmann Informationssysteme GmbH mit Sitz in Rees am Niederrhein unterstützt seit 1992 mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe bei der Digitalisierung. Als pds-Partner berät, implementiert und betreut das IT-Systemhaus die Handwerkersoftware pds. Daneben bietet Bleckmann IT-Infrastruktur sowie ERP- und CRM-Lösungen auf Basis von mesonic WinLine. Weitere Standorte befinden sich in Mülheim an der Ruhr und Osnabrück. Geschäftsführer sind Palmiero Sibilio und Jan-Niklas Thomaskamp. Weitere Informationen: www.bleckmann.dePressekontakt:Sherylin MayadaliTeamassistenz Personal & Marketing+49 176 19963034 · smayadali@bleckmann.deRedaktionelle Anfragen:redaktion@poosch-consulting.deOriginal-Content von: Hans-Gerd Bleckmann Informationssysteme GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183841/6382660