Vor den Quartalszahlen am Montagabend US-Zeit halten sich Apple-Anleger zurück: Die Aktie notierte im vorbörslichen US-Handel leicht im Minus, während für den Gesamtmarkt ein Plus von 0,8% erwartet wurde. Apple hatte Nvidia am Freitag im Rennen um das wertvollste Börsenunternehmen wieder überholt, mit einem Börsenwert von etwas über fünf Billionen US-Dollar gegenüber knapp fünf Billionen US-Dollar bei Nvidia. Reicht die Erwartungshaltung der Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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