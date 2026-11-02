Die Pre-Seed-Finanzierungsrunde wird von Supply Change Capital angeführt. Green Circle Foodtech Ventures und Velocity Catalyst beteiligen sich ebenfalls. Die Gründer haben bereits Unternehmen aufgebaut, die später von DocuSign und Workday übernommen wurden

CHICAGO, Nov. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kodiact, die intelligente Simulationsplattform für die Beschaffung von Direktmaterialien, hat heute den Abschluss einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Runde wird von Supply Change Capital angeführt; Green Circle Foodtech Ventures und Velocity Catalyst beteiligen sich ebenfalls. Kodiact unterstützt Hersteller von Lebensmitteln, Getränken und Konsumgütern dabei, die Rohstoffe zu verwalten, die einen Großteil ihrer Produktkosten ausmachen. Statt auf starre jährliche Beschaffungspläne zu setzen, können Unternehmen mit Kodiact dynamische Beschaffungsstrategien entwickeln, die sich laufend an Marktveränderungen anpassen.

Zwischen Anfang 2023 und Ende 2024 stieg der Kakaopreis auf nahezu das Fünffache und erreichte einen historischen Höchststand. Schokoladenhersteller sahen sich daraufhin gezwungen, ihre Preise zu erhöhen. Kakao ist dabei kein Einzelfall. Seit 2020 erschweren Zölle, klimabedingte Ernteausfälle und wiederholte Lieferkettenstörungen die Prognose von Preisen und Verfügbarkeiten bei Zutaten, Verpackungsmaterialien und anderen Direktmaterialien. Die Risiken bei der Rohstoffbeschaffung sind deshalb inzwischen regelmäßig Thema auf Vorstandsebene. Dennoch werden die Entscheidungen, die diesen Kosten zugrunde liegen, nach wie vor weitgehend mithilfe von Tabellenkalkulationen und auf Basis von Warengruppenstrategien getroffen, die nur einmal jährlich aktualisiert werden.

Verantwortliche im Einkauf arbeiten daran, diese Situation zu ändern: Chief Procurement Officers setzen laut Deloitte inzwischen rund 20 Prozent ihrer Budgets für Beschaffungstechnologie ein - nahezu doppelt so viel wie 2023. Die meisten Beschaffungssoftwarelösungen wurden jedoch für indirekte Ausgaben entwickelt, etwa für Büromaterial und Geschäftsreisen. Die Beschaffung von Direktmaterialien bleibt damit weitgehend außen vor.

Kodiact setzt auf bestehenden ERP-Systemen wie SAP und Microsoft Dynamics auf und verknüpft sämtliche von einem Hersteller eingekauften Materialien mit den Marktkräften, die ihre Preise beeinflussen. Steigt der Preis eines Rohstoffs sprunghaft an, zeigt Kodiact, welche Produkte und Margen davon betroffen sind, empfiehlt geeignete Maßnahmen und ermöglicht es den Teams, verschiedene Handlungsoptionen zu simulieren, bevor sich eine Entscheidung in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlägt. Jede Entscheidung und ihr Ergebnis werden in einem zentralen Register dokumentiert. Auf diese Weise entsteht ein kontinuierlich wachsender Wissensbestand über fundierte Einkaufsentscheidungen, der dem Unternehmen unabhängig von personellen Veränderungen erhalten bleibt.



Seit dem Marktstart im Mai 2026 deckt Kodiact bereits mehr als 500 Rohstoffe in 23 Kategorien ab. Die Plattform erzielt damit unmittelbare Wirkung für Einkaufsverantwortliche in großen Unternehmen und hat bereits Anerkennung von Branchenanalysten erhalten:

"Mit Kodiact können wir unsere Entscheidungen modellieren und durchspielen, bevor wir sie treffen. Wir freuen uns, am Early-Adopter-Programm teilzunehmen und fortschrittliche KI-Funktionen für unsere Warengruppenstrategie einzusetzen", sagt John Hutchinson, Director of Procurement bei AG Barr.

"Wie das Sprichwort sagt: Vision ohne Umsetzung ist eine Illusion. Kodiact bietet nun endlich eine Lösung für Direktmaterialien, die weit über das reine Kategoriemanagement hinausgeht. Die Plattform verbindet den Bedarf an Agilität und Geschwindigkeit mit konkreten Umsetzungsmöglichkeiten", so Bertrand Maltaverne, Director, Solution Intelligence bei The Hackett Group.

Das Unternehmen wurde von CEO Steve Tucker und COO Dan Daehler mitgegründet. Beide kennen die Herausforderungen der Beschaffung von Direktmaterialien aus ihrer gesamten beruflichen Laufbahn. In mehr als 25 Jahren gemeinsamer Arbeit bauten sie eine Einkaufsberatung auf, die von einem SAP-Partner übernommen wurde, sowie ein KI-Unternehmen für Vertragsmanagement, das später DocuSign übernahm. Zuletzt leitete Tucker den Vertrieb bei Evisort, bis das Unternehmen von Workday übernommen wurde. CTO Jonathan Lee, selbst ehemaliger Unternehmensgründer und KI-Ingenieur, kam 2026 zum Team.

"Als ich noch mit Kakao handelte, hatten die besten Einkäufer den gesamten Markt im Kopf. Wenn sie das Unternehmen verließen, ging dieses Wissen mit ihnen verloren", sagt Steve Tucker, Mitgründer und CEO von Kodiact. "Dreißig Jahre später steuern die meisten Hersteller ihre größten Kostenpositionen noch immer mithilfe von Tabellenkalkulationen. Wir haben Kodiact entwickelt, damit jeder Einkäufer frühzeitig erkennt, was auf ihn zukommt, verschiedene Optionen durchspielen und handeln kann, bevor sich Marktvolatilität auf das Geschäftsergebnis auswirkt."

Perspektiven der Investoren

"Bei Direktmaterialien entscheidet sich, ob Hersteller ihre Margen sichern oder einbüßen. Zugleich wirken sich Klimaschocks und Schwankungen im internationalen Handel hier zuerst aus. Dennoch werden die meisten Beschaffungsentscheidungen nach wie vor auf Grundlage von Tabellenkalkulationen und Strategien getroffen, die bereits nach wenigen Monaten überholt sind", sagt Shayna Harris, Mitgründerin und Managing Partner von Supply Change Capital. "Steve und Dan beschäftigen sich seit 25 Jahren intensiv mit diesen Herausforderungen. Sie entwickeln genau die Lösung, von der uns Einkaufsverantwortliche immer wieder sagen, dass sie sie nicht selbst aufbauen können. Kodiact verwandelt jede Beschaffungsentscheidung in institutionelles Wissen, das im Laufe der Zeit wächst. Genau diese Art von Resilienz braucht das Lebensmittelsystem."

"Für große Lebensmittel- und Getränkehersteller können bereits schrittweise Verbesserungen bei Genauigkeit und Effizienz der Einkaufsentscheidungen für direkt eingesetzte Rohstoffe Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe bedeuten, die sich unmittelbar im Geschäftsergebnis niederschlagen", so Stu Strumwasser, Mitgründer und Managing Director von Green Circle Foodtech Ventures.



Kodiact setzt KI ein, um ein grundlegendes Problem bei der Beschaffung von Direktmaterialien für Lebensmittel- und Getränkehersteller zu lösen. Da immer mehr große Hersteller solche Tools als unverzichtbar ansehen, rechnen wir mit einer raschen Verbreitung", sagt Desiree Vargas Wrigley, Founding GP von Velocity Catalyst.

Die neu eingeworbenen 2,5 Millionen US-Dollar sollen drei zentrale Wachstumsbereiche unterstützen:

Produkt: Erweiterung der Marktdaten-, Simulations- und KI-Agenten-Kapazitäten von Kodiact.

Erweiterung der Marktdaten-, Simulations- und KI-Agenten-Kapazitäten von Kodiact. Kunden: Ausbau der Implementierungen bei großen Herstellern von Lebensmitteln, Getränken und Konsumgütern.

Ausbau der Implementierungen bei großen Herstellern von Lebensmitteln, Getränken und Konsumgütern. Markterschließung: Aufbau strategischer Partnerschaften und Expansion in weitere Branchen mit hohem Rohstoffbedarf, darunter Kosmetik, Verpackungen und Chemie.



Über Kodiact

Kodiact ist die intelligente Simulationsplattform für Direktmaterialien. Die Plattform wurde zunächst für Hersteller von Lebensmitteln, Getränken und Konsumgütern entwickelt. Sie verknüpft jedes Material mit den zugrunde liegenden Preistreibern und jede Beschaffungsentscheidung mit einem zentralen Register. So können Einkaufsteams Marktsignale in Strategien und konkrete Maßnahmen übersetzen, bevor sich Preisschwankungen in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen. Kodiact hat Standorte in Chicago, San Francisco und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.kodiact.com .



Medienkontakt

Jessica Warren

VP Product Marketing, Kodiact

jessica.warren@kodiact.com