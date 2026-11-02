Pacific Prime Meats und Custom Foods of America werden für ihre außergewöhnliche Zusammenarbeit, Reaktionsfähigkeit und ihren Mehrwert gewürdigt

Centralized Supply Chain Services, LLC (CSCS) hat gemeinsam mit Applebee's und IHOP Pacific Prime Meats und Custom Foods of America zu ihren "Lieferpartner des Jahres 2026" ernannt und würdigt damit die Unternehmen für ihre Zusammenarbeit, ihre Innovationskraft und ihr Engagement zur Unterstützung des Erfolgs der Restaurants im gesamten Applebee's- und IHOP-Netzwerk. Die Auszeichnungen wurden auf der Applebee's-Franchise-Konferenz und dem IHOP-Lieferantengipfel in Austin, Texas, verliehen.

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Pacific Prime Meats was named 2026 Applebee's Supplier Partner of the Year, recognizing the company's exceptional responsiveness, agility, and support on behalf of the Applebee's system.

Pacific Prime Meats wurde zum Applebee's-Lieferantenpartner des Jahres 2026 ernannt eine Anerkennung für die außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit, Flexibilität und Unterstützung des Unternehmens zugunsten des Applebee's-Systems.

"Pacific Prime Meats hat sich durch sein Engagement, seine Flexibilität und seine partnerschaftliche Zusammenarbeit ausgezeichnet", sagte Mike Leikam, Präsident und CEO von CSCS. "Angesichts der Anforderungen einer großen Applebee's-Werbeaktion reagierte das Team schnell und entschlossen, um die Belieferung sicherzustellen und dazu beizutragen, dass die Restaurants in der Lage waren, ihre Gäste zu versorgen."

Custom Foods of America wurde für seine enge Zusammenarbeit und den Mehrwert, den das Unternehmen im gesamten IHOP-System geschaffen hat, zum IHOP-Lieferpartner des Jahres 2026 ernannt.

"Custom Foods of America war ein hervorragender Partner für IHOP", sagte Leikam. "Ihre Zusammenarbeit mit IHOP Culinary und der Qualitätssicherung von Dine Brands, kombiniert mit ihrer Zusammenarbeit mit CSCS zur Gewährleistung der Lieferkontinuität und zum effektiven Kostenmanagement, ist ein Paradebeispiel für die Art von Partnerschaft, die einen bedeutenden Mehrwert für das gesamte IHOP-System schafft."

"Diese Unternehmen repräsentieren das Allerbeste unserer Lieferantengemeinschaft", fügte Leikam hinzu. "Ihre Teams verstehen unser Geschäft, antizipieren Herausforderungen und arbeiten eng mit uns zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die Franchisenehmer, Restaurants und Gäste unterstützen. Wir sind stolz darauf, ihre herausragenden Beiträge zu würdigen."

ÜBER CENTRALIZED SUPPLY CHAIN SERVICES, LLC

Centralized Supply Chain Services, LLC ist der exklusive Einkaufsagent für die Ketten Applebee's und IHOP. CSCS wurde als Lieferkettengenossenschaft gegründet, um die gebündelte Kaufkraft beider Ketten zu nutzen, und verwaltet im Auftrag seiner Mitgliedsbetreiber Ausgaben in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar. Die Hauptaufgabe von CSCS ist zweigeteilt. Erstens soll sichergestellt werden, dass die Mitgliedsrestaurants von einer kontinuierlichen Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen in ausreichender Menge zu den niedrigsten nachhaltig erzielbaren Lieferpreisen profitieren; und zweitens soll die Zusammenarbeit mit Applebee's und IHOP bei deren laufenden Bemühungen zur Entwicklung neuer und innovativer Produkte und Programme zur Förderung ihrer jeweiligen Konzepte koordiniert werden. Erfahren Sie mehr über CSCS unter www.cscscoop.com.

ÜBER DINE BRANDS GLOBAL, INC.

Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN) mit Sitz in Pasadena, Kalifornien, unterstützt und betreibt über seine Tochtergesellschaften und Franchisenehmer Restaurants unter den Marken Applebee's Neighborhood Grill Bar, IHOP und Fuzzy's Taco Shop. Zum 28. Juni 2026 umfassten diese drei Marken fast 3.500 Restaurants. Dine Brands ist eines der größten Full-Service-Restaurantunternehmen weltweit und expandierte 2022 in das Fast-Casual-Segment. Weitere Informationen zu Dine Brands finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.dinebrands.com.

ÜBER PACIFIC PRIME MEATS, LLC

Pacific Prime Meats mit Sitz in Vernon, Kalifornien, produziert fertig gegarte Fleischprodukte und maßgeschneiderte Fertiggerichte für Kunden aus dem Einzelhandel, aus Club-Systemen, der Gastronomie und dem Foodservice. Die vom USDA geprüfte und GFSI-zertifizierte Produktionsstätte verfügt über die Einstufung "Grade AA" und bietet Möglichkeiten zum Grillen über Holzkohle, zum Kochen im Kessel sowie zur Sous-vide-Zubereitung. Das Sortiment reicht von Rindfleisch-Burgern und Wurstpasteten bis hin zu Taco-Fleisch, Chili, Carnitas, Riblets und zerkleinertem Fleisch.

Bei Pacific Prime Meats sind starke Partnerschaften der Motor unseres Handelns. Unser Betriebsteam wird von COO Jay Schumacher geleitet und durch das Fachwissen von Brian Levy im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung sowie von Jay Wiviott in den Bereichen Kulinarik und Vermarktung unterstützt. Gemeinsam arbeiten sie in jeder Phase eng mit den Kunden zusammen von maßgeschneiderten Rezepten und der Produktentwicklung bis hin zur Herstellung von Eigenmarken und der kommerziellen Produktion. Wir sind stolz darauf, hochwertige Lebensmittel, einen reaktionsschnellen Service und die verlässliche Gleichbleibendheit zu bieten, auf die sich unsere Kunden jeden Tag verlassen.

Dieses Engagement wird durch die Unternehmen im Hintergrund gestärkt. Pacific Prime Meats gehört zur Giuliano-Familie von Lebensmittelunternehmen, zu der auch Integrated Food Service, Grilled Sandwiches, LLC und Little Brothers Bakery gehören, und führt eine 75-jährige Familientradition fort, die bereits drei Generationen umfasst. Gemeinsam bilden sie eine vertikal integrierte Plattform, auf der fertig gegarte Proteine, gewerbliches Backen und die Sandwich-Zubereitung unter einem Familienunternehmen zusammengeführt werden, das von CEO Paul G. Giuliano geleitet wird. Da wir jede Produktionsstufe selbst verwalten, profitieren unsere Kunden von einer engeren Abstimmung und einer besseren Kontrolle von den Zutaten bis zum fertigen Produkt.

ÜBER CUSTOM FOODS OF AMERICA, INC. (CFA)

Custom Foods of America, Inc. (CFA) ist ein führender privater Lebensmittelhersteller, der sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter, gebrauchsfertiger Lebensmittellösungen für nationale Restaurantketten, Gastronomiemarken und Convenience-Stores spezialisiert hat. Das 1982 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Knoxville, Tennessee, entwickelt und produziert eine breite Palette an eigenen Suppen, Saucen, Beilagen und Vorspeisen. Unterstützt von einem starken Forschungs- und Entwicklungsteam aus Köchen und Lebensmittelwissenschaftlern betreibt CFA eine SQF-zertifizierte Produktionsstätte mit hoher Kapazität, die maßgeschneiderte kulinarische Produkte landesweit vertreibt.

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Contacts:

Kontaktieren Sie für weitere Informationen Brian Levy unter Brian.levy@pacificprimemeats.com.