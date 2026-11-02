EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 3. Zwischenmeldung

Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.11.2026 / 15:15 CET/CEST

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Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 insgesamt 19.008 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 8. Oktober 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Oktober 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 26. Oktober 2026 4.078 13,1003 27. Oktober 2026 3.389 12,9898 28. Oktober 2026 2.744 12,9208 29. Oktober 2026 5.500 13,1310 30. Oktober 2026 3.297 12,9824 Summe 19.008 13,0431

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 79.644 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026_ii

abrufbar.

München, 2. November 2026

Westwing Group SE

Der Vorstand