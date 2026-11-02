Einer Umfrage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge zufolge findet das Standardprodukt im Rahmen des neuen Altersvorsorgedepots keinen großen Zuspruch. Demnach will nur jeder Zehnte ein solches Produkt abschließen, wobei sich knapp die Hälfte zum Depot beraten lassen will. Es geht mit großen Schritten auf den Start des Altersvorsorgedepots zu - denn schließlich ist bereits November. Am 01.01.2027 dürfen offiziell die ersten Produkte an den Start gehen, darunter sogenannte Standardprodukte und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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