Amerika wählt am Dienstag ein neues Repräsentantenhaus sowie ein Drittel des Senats, und Frankfurt hält still. Trumps Veto-Drohung, Iran-Diplomatie samt kräftig fallendem Ölpreis und Apple-Zahlen am Abend prägen das Geschehen zum Wochenstart. Anleger halten sich zurück, 26.000 Punkte bleiben vorerst ein Ziel mit Fragezeichen.Einen Tag vor den Zwischenwahlen in den USA tritt der deutsche Aktienmarkt auf die Bremse. Der DAX notiert zuletzt bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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