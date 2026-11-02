Termine der Woche: Apple: Wieder Spitze! | AMD: Neue KI-Fantasie? | Fresenius: Starker Deal!

Der Oktober war kein guter Monat für die Nasdaq. Nach dem Kursrutsch von Freitag summierte sich der Verlust auf 5,30 Prozent im gesamten Monat. Jetzt startet der beste Börsenmonat des Jahres. Bringt er die Wende?15 DAX-Konzerne, Apple und Palantir: Jetzt droht die nächste Börsen-Explosion! Diese Börsenwoche hat es in sich! Gleich 15 DAX-Konzerne präsentieren ihre Quartalszahlen. Darunter Schwergewichte wie BMW, Rheinmetall, Deutsche Telekom, DHL, Commerzbank und Fresenius. Besonders spannend wird es bei Rheinmetall: Kann der Rüstungskonzern die hohen Erwartungen der Anleger erfüllen? Auch an der Wall Street droht Hochspannung! Apple, Palantir und AMD öffnen ihre Bücher. Nach den jüngsten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran