Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG
First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 125.00 to EUR 135.00.
Abstract:
DRAG has raised its 2026 guidance on the basis of a renewed surge in the oil price. New revenue guidance of €340m-€360m is 12.9% above the previous base case range of €300m-€320m while EBITDA guidance is now €420m-€440m-a 10.2% increase on the previous base case of €380m-€400m. The new guidance assumes an average WTI oil price of USD95/barrel for November and December 2026 and USD88/barrel for the full year. DRAG's previous 2026 base case guidance was based on USD75/barrel. Our forecasts and price target are based on the current oil, gas and natural gas liquids futures curves. At nearly USD101 the average level of the Q4/26 oil futures curve is 18.2% higher than at the time of our most recent note of 26 August. The corresponding figure for FY/27 is 18.8% higher at USD89.69. We have raised our price target to €135 (previously: €125) and maintain our Buy recommendation (upside: 50%).
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 125,00 auf EUR 135,00.
Zusammenfassung:
DRAG hat ihre Prognose für 2026 aufgrund eines erneuten Anstiegs des Ölpreises angehoben. Die neue Umsatzprognose von €340 Mio. bis €360 Mio. liegt 12,9% über der bisherigen Basisprognose von €300 Mio. bis €320 Mio., während die EBITDA-Prognose nun bei €420 Mio. bis €440 Mio. liegt- ein Anstieg um 10,2% gegenüber der bisherigen Basisprognose von €380 Mio. bis €400 Mio. Die neue Prognose geht von einem durchschnittlichen WTI-Ölpreis von USD95/Barrel für November und Dezember 2026 sowie von USD88/Barrel für das Gesamtjahr aus. Die bisherige Basisszenario-Prognose von DRAG für 2026 basierte auf USD75/Barrel. Unsere Prognosen und unser Kursziel basieren auf den aktuellen Terminkurven für Öl, Gas und Erdgasflüssigkeiten. Mit fast USD101 liegt das durchschnittliche Niveau der Öl-Terminkurve für das 4. Quartal 2026 um 18,2% höher als zum Zeitpunkt unserer letzten Analyse vom 26. August. Der entsprechende Wert für das Geschäftsjahr 2027 liegt mit USD89,69 um 18,8% höher. Wir haben unser Kursziel auf €135 (zuvor: €125) angehoben und behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 50%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: DR0_GR-2026-11-02_EN
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First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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