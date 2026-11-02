Gold im Rückwärtsgang? Warum die Korrektur eine ganz andere Geschichte erzählt

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Auf Basis seiner Recherchen für CelticGold kommt Edelmetallexperte Florian Grummes zu einer klaren These: Gold ist mehr als eine Wette auf steigende Preise. Seine eigentliche Stärke zeigt sich, wenn Staaten, Währungen und Anleihen an Vertrauen verlieren. Genau deshalb kann das Edelmetall selbst während einer Korrektur langfristig relevant bleiben.

Auf Basis seiner Recherchen für CelticGold kommt Edelmetallexperte Florian Grummes zu einer klaren These: Gold ist mehr als eine Wette auf steigende Preise. Seine eigentliche Stärke zeigt sich, wenn Staaten, Währungen und Anleihen an Vertrauen verlieren. Genau deshalb kann das Edelmetall selbst während einer Korrektur langfristig relevant bleiben.

Fallende Preise erzählen nur die halbe Geschichte

Wenn Gold fällt, scheint die Erklärung einfach: Anleger verkaufen. Doch Grummes verweist auf eine bemerkenswerte Gegenbewegung. Trotz eines Preisrückgangs von 8,5 Prozent stiegen die Bestände physisch hinterlegter Gold-ETFs um 67 Tonnen auf den Rekordwert von 4.256 Tonnen.



Im untersuchten Quartal flossen sogar 31 Milliarden US-Dollar in solche Fonds. Langfristig orientierte Investoren kauften damit physisch hinterlegtes Gold, während kurzfristige Positionen am Terminmarkt reduziert wurden. Der Preis sank, aber die Nachfrage nach tatsächlichem Eigentum blieb stark. Das verändert die Bedeutung der Korrektur.