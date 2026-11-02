Vaduz (ots) -Am 2. November lud die Regierung zum jährlich stattfindenden Botschafterinformationstag. Unter dem Titel "Navigating Uncertainty: Liechtenstein in a Shifting World Order" standen das sich wandelnde geopolitische Umfeld und dessen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Liechtenstein im Fokus. Regierungsmitglieder sowie führende Vertreter aus Industrie und Finanzplatz beleuchteten, wie Liechtenstein den Herausforderungen einer von Instabilität und Unsicherheit geprägten Welt begegnet.Knapp 90 in Liechtenstein akkreditierte Botschafterinnen und Botschafter nahmen an der diesjährigen Ausgabe des Botschafterinformationstags im Haus Giessen der Liechtensteinischen Landesbank in Vaduz teil. Die Veranstaltung bot Gelegenheit, sich über die Herausforderungen für Politik und Wirtschaft sowie die Perspektiven des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein zu informieren. Der Botschafterinformationstag stellt inzwischen einen fixen Bestandteil des Kalenders der in Liechtenstein akkreditierten Botschafterinnen und Botschafter dar.Wirtschaftsstandort Liechtenstein im FokusNach einer Begrüssung durch Georg Wohlwend, Verwaltungsratspräsident der Liechtensteinischen Landesbank, eröffnete Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni die Veranstaltung. In ihrer Rede ging sie darauf ein, wie Liechtenstein seine Aussenpolitik angesichts der veränderten geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausrichtet.Regierungschefin Brigitte Haas widmete sich in ihrer Rede Liechtensteins Weg durch herausfordernde Zeiten. Dabei zeigte sie auf, wie Liechtenstein dank stabiler Rahmenbedingungen, einer starken Wirtschaft und internationaler Vernetzung auch in einem zunehmend unsicheren Umfeld erfolgreich bestehen kann. Markus Kaiser, CEO und Verwaltungsratspräsident der Kaiser AG, beleuchtete anschliessend, wie die liechtensteinische Industrie auch in einem unsicheren Umfeld ihre Stärken einbringt. In einem Dialog erörterten Olivier de Perregaux, CEO von LGT Private Banking, und Patrick Fürer, Chief Digital & Operating Officer der Liechtensteinischen Landesbank, die Perspektiven des Finanzplatzes Liechtenstein in einem sich wandelnden internationalen Umfeld.In der anschliessenden Podiumsdiskussion vertieften Wirtschaftsminister Hubert Büchel und die drei Wirtschaftsvertreter die Frage, wie sich die liechtensteinische Wirtschaft in einer sich wandelnden Weltordnung positioniert. Dabei standen die Einschätzungen und Antworten von Politik, Industrie und Finanzplatz im Mittelpunkt. Die Botschafterinnen und Botschafter hatten anschliessend Gelegenheit, Fragen zu stellen.Ergänzend erhielten die Gäste die Möglichkeit, die Sonderausstellung "Die Wirtschaft Liechtensteins" im Liechtensteinischen LandesMuseum im Rahmen einer Führung mit Direktorin Andrea Kauer Loens zu besuchen.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturMartin Frick, LeiterAmt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943345