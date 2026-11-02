Umsatz bei 22.066 Cr INR, ein Plus von 41 im Jahresvergleich

Zum 2. Mal in Folge wurde ein EBITDA von über 10.000 Crore INR erzielt

Höchste vierteljährliche Aluminiumproduktion aller Zeiten mit 649 KT, ein Plus von 5 im Vergleich zum Vorjahr und 3 im Vergleich zum Vorquartal

Nettoverschuldung im Vergleich zum Vorquartal um 3.090 Crore INR reduziert, das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA verbesserte sich auf 0,7x

Vedanta Aluminium Metal Limited (BSE: 544780 NSE: VAML), Indiens größter Aluminiumproduzent, gab seine ungeprüften Finanzergebnisse für das am 30. September 2026 endende Quartal und Halbjahr bekannt und verzeichnete dabei eine solide finanzielle und operative Leistung.

Der Umsatz stieg auf 22.066 Crore INR, was einem Anstieg von 41 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, gestützt durch höhere Absatzmengen und einen verbesserten Marketing-Mix. Das EBITDA belief sich auf 10.192 Crore INR, ein Anstieg von 83 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, bei einer EBITDA-Marge von ~46 %. Der Gewinn nach Steuern lag bei 6.187 Crore INR und hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Anstieg von 105 mehr als verdoppelt.

VAML stärkte im Quartal seine Bilanz und reduzierte die Nettoverschuldung gegenüber dem Vorquartal um 3.090 Crore INR, wobei sich das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA von 0,9x im ersten Quartal des Geschäftsjahres 27 auf 0,7x verbesserte. Das Kreditprofil des Unternehmens wurde bestätigt, indem India Ratings sein Kreditrating auf AA+ (stabil) anhob, während ICRA und CRISIL ihre Ratings bekräftigten.

Operativ erzielte VAML mit 649 KT seine bisher höchste vierteljährliche Aluminiumproduktion, was einem Anstieg von 3 gegenüber dem Vorquartal und 5 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Produktion von Mehrwertprodukten erreichte mit 432 KT einen Rekordwert und stieg im Jahresvergleich um 31 %, während die Aluminiumoxidproduktion mit 895 KT ein Quartalshoch erreichte und im Jahresvergleich um 37 zulegte.

Rajesh Kumar, hauptamtlicher Direktor und CEO von Vedanta Aluminium, sagte: "Unsere Leistung in diesem Quartal spiegelt die Dynamik wider, mit der wir VAML zu einem global wettbewerbsfähigen Aluminiumunternehmen ausbauen. Die Inbetriebnahme des zweiten Abschnitts der BALCO-Erweiterung sowie die Fortschritte bei der Sicherung unserer Bauxitressourcen stärken die Grundlage unserer integrierten Wertschöpfungskette. Unser Fokus liegt weiterhin auf disziplinierter Umsetzung, Kostenwettbewerbsfähigkeit und einem wachsenden Portfolio an Produkten mit hoher Wertschöpfung, wodurch wir Wert für unsere Stakeholder schaffen und die steigende Nachfrage nach Aluminium decken können."

Anup Agarwal, CFO von Vedanta Aluminium, sagte: "Wir konnten unsere Ertragsdynamik im zweiten Quartal mit einem Umsatz von 22.066 Crore INR, einem EBITDA von 10.192 Crore INR und einem PAT von 6.187 Crore INR aufrechterhalten. Wichtig ist, dass wir dank disziplinierter Cash-Generierung und Kapitalmanagement die Nettoverschuldung im zweiten Quartal um 3.090 Crore INR reduzieren und das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA auf 0,7x verbessern konnten. Mit einer soliden Bilanz und anhaltenden Fortschritten bei Wachstums- und Integrationsprojekten sind wir weiterhin gut positioniert, um unsere Prioritäten zu finanzieren und gleichzeitig die finanzielle Disziplin aufrechtzuerhalten."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261030080413/de/

Contacts:

Sonal Choithani,

Chief Brand Communications Officer, Vedanta

Sonal.Choithani@vedanta.co.in