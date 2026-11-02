Der Ölmarkt hat am Montag deutlich nachgegeben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Januar-Lieferung fiel auf 106,41 US-Dollar und kostete damit 6,20 US-Dollar weniger als am Vortag. Händler verwiesen auf Signale aus Teheran, dass der Iran zu Verhandlungen mit den USA bereit sein könnte. Beginnt hier die Entspannung an den Energiemärkten, oder ist der Rückgang nur eine Atempause? Teheran öffnet die Tür Nach einem Bericht der staatlichen iranischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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