Nach dem Ausverkauf vom Freitag hat sich die Siemens-Energy-Aktie am heutigen Montag etwas gefangen. Im frühen Xetra-Handel stieg sie um 1,0% auf 128,24 €, in der Spitze ging es bis auf 129,40 €. Zum Wochenschluss hatte der Energietechnikkonzern noch mehr als 6% auf rund 126 € verloren und bildete damit das Ende des DAX-Tableaus. Belastet hatte der schwache Ausblick des Chipkonzerns Intel. Damit stellt sich die Frage: Wie stark hängt Siemens Energy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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