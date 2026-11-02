Die Microsoft-Aktie hat nach ihrer beeindruckenden Rally der vergangenen Monate zuletzt etwas an Schwung verloren und notiert aktuell bei 523,57 US$. Bereits Ende Juli hatte ich unter dem Titel "Kurssprung in die Widerstandszone" nach dem damaligen Anstieg von zeitweise +17% weiteres Kurspotenzial bis 528,27 US$ in Aussicht gestellt. Tatsächlich wurde dieses Ziel nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen. Nach dem anschließenden Vorstoß in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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