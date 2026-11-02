Es vergeht kaum ein Tag, an dem keine positiven Nachrichten über Rheinmetall veröffentlicht werden. Und dennoch kommt die Rheinmetall-Aktie nicht wirklich vom Fleck. Am Montag gibt sie leicht nach und notiert aktuell bei rund 1.026 €. Am 5. November veröffentlicht das Unternehmen seine Zahlen für das dritte Quartal. Hier stellt sich die Frage: Werden die Zahlen den Kursverlauf nachhaltig verändern? Hohe Erwartungen an die kommenden Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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