Ripple meldet einen Erfolg nach dem anderen, doch XRP kommt nicht vom Fleck. Am heutigen Montag notiert die Kryptowährung bei rund 1,25 US$. Auf Sicht von 30 Tagen hat sie damit rund 15% verloren. Weder die gemeldete endgültige Zulassung einer eigenen Treuhandbank durch die US-Bankenaufsicht OCC noch der siebte Zuflussmonat in Folge bei den US-Spot-ETFs konnten den Abwärtstrend stoppen. Damit stellt sich die Frage: Warum kommen Ripples Fortschritte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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