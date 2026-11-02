Nasdaq nach dem KI-Ausverkauf: Jetzt müssen Apple, AMD & Palantir liefern!

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Fast 2.000 Punkte Kursverlust im Nasdaq 100, massive Einbrüche bei KI-Aktien und wachsende Nervosität an der Wall Street! Nach der jüngsten Fed-Entscheidung geraten insbesondere die Technologiewerte kräftig unter Druck. Intel verliert zeitweise rund 30 Prozent, Fortinet bricht ebenfalls dramatisch ein und auch Alphabet und Meta enttäuschen die Anleger. Die große Frage: Ist der KI-Boom an der Börse vorerst vorbei oder bietet der jüngste Ausverkauf bereits neue Einstiegschancen? Während der Nasdaq um seine wichtige 200-Tage-Linie kämpft, zeigt sich der DAX erstaunlich robust und nimmt erneut die Marke von 26.000 Punkten im Future ins Visier.

Jetzt müssen Apple, AMD und Palantir liefern! Die bevorstehenden Quartalszahlen der drei Technologiekonzerne könnten zum nächsten entscheidenden Börsentest werden. Denn die Wall Street stellt zunehmend die Frage, ob sich die gigantischen Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz tatsächlich auszahlen. Gleichzeitig stehen die US-Zwischenwahlen am 3. November bevor, während neue US-Arbeitsmarktdaten und geopolitische Spannungen rund um den Iran für zusätzliche Unsicherheit sorgen. Auch Gold und Bitcoin senden nach dem Bruch wichtiger Unterstützungen deutliche Warnsignale.

Droht jetzt die nächste Verkaufswelle oder startet ausgerechnet im November die große Jahresendrally? Im aktuellen Börsen-Wochenausblick analysieren Andreas Bernstein und Roland Jegen die wichtigsten Entwicklungen bei DAX, Nasdaq, Gold, Bitcoin und den großen KI-Aktien. Welche Kursmarken entscheiden über die nächste Bewegung, wo lauern neue Risiken und welche Aktien könnten jetzt besonders interessant werden? Jetzt den Marktausblick ansehen und optimal auf die entscheidende Börsenwoche vorbereiten!

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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