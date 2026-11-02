Eine staatliche Obergrenze beim Tanken soll erst bei extremen Ausschlägen greifen. Trotzdem geben BP, Shell sowie TotalEnergies deutlich nach, weil Brent kräftig fällt. Aktionäre blicken derweil vor allem auf Iran-Diplomatie sowie den Castrol-Verkauf.Wirtschaftsministerin Katherina Reiche will einen Spritpreisdeckel nur im äußersten Notfall zulassen - und knüpft ihn an Bedingungen, die Kritiker für kaum erreichbar halten. An der Börse hilft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de