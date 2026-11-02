Die Plattform verbindet mehr als 30 Tier-1-Banken und Liquiditätsanbieter und kombiniert ein Matching mit einer Reaktionszeit von 400 Nanosekunden mit Kreditdienstleistungen sowie der Abwicklung in Fiat-Währungen und digitalen Vermögenswerten

Vorstand der MultiBank Exchange Holding gebildet, unter dem Vorsitz von Naser Taher

MultiBank Exchange, Teil der MultiBank Group, einer der weltweit größten Finanzderivate-Institutionen, hat die weltweit erste Interbank-Handelsplattform angekündigt, die doppelte exotische Währungspaare mit Abwicklung sowohl in Fiat-Währungen als auch in digitalen Vermögenswerten anbietet.

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MultiBank Exchange is designed to connect banks and financial institutions across the GCC, BRICS and other emerging markets with Western trading technology and global liquidity. Its objective is to enable these institutions to participate in international foreign exchange markets on an equal footing with their Western counterparts.

Mit täglichen Handelsvolumina von bis zu 21 Milliarden US-Dollar (77 Milliarden AED) verbindet die MultiBank Exchange-Plattform mehr als 30 Tier-1-Banken und Liquiditätsanbieter. Sie verfügt über die schnellste Matching-Engine in der Geschichte des Interbank-Handels, die mit 400 Nanosekunden arbeitet, und ist die erste Interbank-Handelsplattform, die allen ihren Gegenparteien Kredit- und Abwicklungsdienstleistungen anbietet.

Die Gruppe gab zudem die Bildung des Vorstands der MultiBank Exchange Holding bekannt, dessen Vorsitz Naser Taher, Gründer und Vorstandsvorsitzender, innehat und dem folgende Mitglieder angehören:

S.H. Scheich Juma bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, Vorstandsmitglied.

S.E. Scheich Mohammed bin Saqr bin Rashid Al Nuaimi, Vorstandsmitglied.

S.E. Mohammed Al Hakim, stellvertretender Vorsitzender.

S.E. Ali bin Khalid bin Zayed Al Falasi, Vorstandsmitglied.

S.E. Rashid Sultan Al Malik, Vorstandsmitglied.

Majid Al Ghaslan, Vorstandsmitglied.

Die Vorstellung der MultiBank Exchange wurde im Rahmen der Teilnahme der MultiBank Group als Co-Host-Sponsor der Dubai Future Finance Week bekannt gegeben, auf der die Gruppe mit Kunden und institutionellen Partnern zusammentrifft, um die Funktionen der Plattform und die Möglichkeiten zur Teilnahme zu erörtern.

Die MultiBank Exchange wurde konzipiert, um Banken und Finanzinstitute in den Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC), der BRICS-Staaten und anderer Schwellenmärkte mit westlicher Handelstechnologie und globaler Liquidität zu verbinden. Ihr Ziel ist es, diesen Instituten die Teilnahme an den internationalen Devisenmärkten auf Augenhöhe mit ihren westlichen Partnern zu ermöglichen.

Naser Taher, Gründer und Vorstandsvorsitzender der MultiBank Group, sagte: "Die MultiBank Exchange stellt eine bedeutende Ausweitung der Rolle der Gruppe auf den institutionellen Finanzmärkten dar. Wir vereinen die Technologie, die Liquidität und die Abwicklungsinfrastruktur, die Institutionen benötigen, um effektiver am globalen Handel teilzunehmen. Unser Ziel ist es, Zugangsbarrieren in den Schwellenländern abzubauen und stärkere Verbindungen zwischen diesen Märkten und dem internationalen Finanzsystem aufzubauen. Die Dubai Future Finance Week bietet die Gelegenheit, dies direkt mit Kunden und potenziellen Partnern zu besprechen."

MultiBank Exchange ist die erste Interbank-Handelsplattform in Schwellenländern, die die Abwicklung in digitalen Krypto-Vermögenswerten unterstützt. Zudem kombiniert sie institutionelle Liquidität mit Abwicklungsdienstleistungen über die regulierten Tochtergesellschaften der Gruppe in Australien, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten ein integriertes Angebot, das unter den weltweiten Interbank-Handelsbörsen einzigartig ist.

Mohammed Al Hakim, stellvertretender Vorsitzender der MultiBank Group, sagte: "Der technische Schwerpunkt liegt auf der Verknüpfung der Ausführung mit den Kredit- und Abwicklungsvereinbarungen, die zum Abschluss einer Transaktion erforderlich sind. Unsere Matching-Engine arbeitet mit einer Reaktionszeit von 400 Nanosekunden, während die Plattform Kursnotierungen von mehreren institutionellen Liquiditätsanbietern zusammenführt. Die Unterstützung von doppelten exotischen Währungspaaren sowie die Abwicklung in Fiat-Währungen und digitalen Vermögenswerten erweitern die Optionen für Handelspartner, die über verschiedene Märkte hinweg handeln."

Die Plattform bedient Banken, Finanzinstitute, Hedgefonds, Family Offices und Derivatebroker und bietet Zugang zu mehr als 250 Währungen über ein Netzwerk, das die weltweit größte Liquidität und die engsten Spreads bietet. Die MultiBank Group ist zudem das weltweit einzige Finanzderivateinstitut, das seine Handelsplattformen mit eigener Liquidität versorgt.

MultiBank Exchange hat außerdem eine Absichtserklärung mit der Regierung von Kasachstan unterzeichnet, die den Weg für die Interbank-Abwicklung in digitalen Währungen ebnet und ihr übergeordnetes Ziel unterstützt, konventionelle Devisenmärkte mit digitaler Abwicklungsinfrastruktur zu verbinden.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, betreut über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern und verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die strikte Einhaltung regulatorischer Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine breite Palette an Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 18 der weltweit renommiertesten Finanzaufsichtsbehörden reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 1000:1 auf eine vielfältige Produktpalette, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 80 Finanzauszeichnungen erhalten, die ihre herausragende Handelsleistung und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften würdigen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group: www.multibankgroup.com.

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