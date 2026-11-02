München (ots) -Xiaomi hat in München zum Xiaomi Vision Gran Turismo Experience Event eingeladen und dabei seine Designvision für ein Hypercar der Zukunft vorgestellt. Im Mittelpunkt des Abends standen das Konzeptfahrzeug Xiaomi Vision Gran Turismo, Einblicke in dessen Designphilosophie und interaktive Racing-Erlebnisse im Rahmen einer Gran Turismo 7 Hot Lap Challenge.Jean-Arthur Madelaine, Head of Design, Xiaomi Europe R&D and Design Center bei Xiaomi Auto, gab den Gästen Einblicke in die Designvision hinter dem Konzeptfahrzeug und erläuterte, wie Xiaomi die Grenzen des Hypercar-Designs neu denkt. Anschließend konnte der Xiaomi Vision Gran Turismo in Gran Turismo 7 virtuell erlebt und bei der Gran Turismo 7 Challenge das fahrerische Können unter Beweis gestellt werden.Ein Höhepunkt des Events war die Xiaomi VGT Hot Lap Challenge, bei der Moritz Löhner auf der Strecke "Nürburgring - Sprint" mit einer Bestzeit von 1:23.236 überzeugte und sich damit eine exklusive Xiaomi Racetrack Experience am Nürburgring sicherte. Weitere Gewinner:innen freuten sich über Gran Turismo 7 Merchandising-Pakete.Das Event brachte Mitglieder der Xiaomi Community, Content Creator sowie Pressevertreter:innen aus den Bereichen Gaming, Tech, Automotive und Lifestyle zusammen. Neben den Racing-Erlebnissen bot der Abend mit Musik, Food und Drinks Gelegenheit zum persönlichen Austausch und Networking.Event-Highlights auf einen Blick- Designvision: Präsentation des Xiaomi Vision Gran Turismo mit Einblicken von Jean-Arthur Madelaine, Head of Design am Xiaomi Europe R&D and Design Center- Virtuelles Racing: Möglichkeit, den Xiaomi Vision Gran Turismo in Gran Turismo 7 selbst zu erleben- Gran Turismo 7 Challenge: Wettbewerb mit attraktiven Preisen, darunter ein exklusives Xiaomi Racetrack Experience am Nürburgring- Networking: Austausch zwischen Xiaomi Community, Content Creatorn und Medienvertreter:innen aus Gaming, Tech, Automotive und LifestyleXiaomi wird 36. Markenpartner im "Vision Gran Turismo"-ProjektDas im Jahr 2013 gestartete Projekt Vision Gran Turismo lädt führende Marken dazu ein, exklusiv für die Gran Turismo Reihe eigene Konzeptfahrzeuge zu entwerfen. In den vergangenen zehn Jahren haben sich dort einige der renommiertesten Automobilmarken der Welt versammelt und insgesamt 50 Vision Gran Turismo Modelle entwickelt. Damit ist das Projekt eine einzigartige Plattform an der Schnittstelle von Automobildesign, Engineering und virtueller Rennsportkultur.Xiaomi ist die 36. Marke und das erste Technologieunternehmen, das sich dem Vision Gran Turismo Projekt anschließt. Der Xiaomi Vision GT feierte auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 in Barcelona seine Weltpremiere und wurde dort von Li Tianyuan, Chief Designer bei Xiaomi Auto, erstmals enthüllt. Das Auto stieß bei der Automobilbranche und den Fans weltweit auf großes Interesse. Anschließend war das physische Konzeptfahrzeug auf der Auto China 2026 in Peking zu sehen. Mit der Aufnahme in Gran Turismo 7 erreicht der Xiaomi Vision GT den nächsten Meilenstein - vom Designentwurf zum interaktiven Fahrerlebnis für Gaming-Fans weltweit.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@omnicompr.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6382842