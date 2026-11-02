Hamburg (ots) -Am 7. November wird Ausnahmekünstlerin Andrea Berg im Hotel Sonnenhof in ihrer Heimat Kleinaspach für ihre Verdienste um den Discofox und ihr langjähriges Engagement für die Tanzschulbranche ausgezeichnet. Gleichzeitig tanzt ganz Deutschland für den guten Zweck.Der Wirtschaftsverband deutscher Tanzschulunternehmen (WDTU) verleiht seine renommierte Auszeichnung in diesem Jahr an die Schlagerikone Andrea Berg. Mit der Ehrung würdigt der Verband ihr herausragendes Engagement für die Tanzschulbranche und ihre besonderen Verdienste um den Tanz Discofox. Die feierliche Verleihung findet am Samstag, 7. November, anlässlich des Welttanztages in der legendären Tanzlocation "Hazienda" des Hotel Sonnenhof in Kleinaspach statt.Seit über drei Jahrzehnten begeistert Andrea Berg mit ihren Hits Millionen Menschen und prägt die Tanzflächen im deutschsprachigen Raum. Mit der Auszeichnung würdigt der WDTU insbesondere ihre außergewöhnliche Bedeutung als Künstlerin mit den meisten selbst verfassten Discofox-Titeln. Kaum jemand hat den Tanzstil so nachhaltig geprägt und über Generationen hinweg in Tanzschulen und Clubs lebendig gehalten wie sie."Andrea Berg verbindet mit ihrer Musik Menschen jeden Alters und bringt sie auf die Tanzfläche. Sie hat den Discofox maßgeblich mitgeprägt und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Tanzkultur", so die Begründung der Jury.Tanzen für den guten Zweck: Deutschland im Discofox-FieberDer Tag der Preisverleihung steht ganz im Zeichen der Solidarität. Anlässlich des Welttanztages rufen der WDTU und seine Partner Tanzschulen in ganz Deutschland dazu auf, gemeinsam das Tanzbein zu schwingen und sich für den guten Zweck zu engagieren.Beim großen bundesweiten Discofox-Marathon wird gleichzeitig in zahlreichen Tanzschulen getanzt. Die Herausforderung: Drei Stunden lang ununterbrochen Discofox tanzen und dabei muss sich jederzeit mindestens ein Tanzpaar auf der Tanzfläche befinden.Die Erlöse und Spenden des gesamten Aktionstages kommen der NCL-Stiftung zugute. Auch "Andrea Berg hilft e.V." unterstützt mit den Erlösen der Veranstaltung in der "Hazienda" den guten Zweck. Die NCL-Stiftung setzt sich für die Erforschung der seltenen und bislang unheilbaren Kinderdemenz (Neuronale Ceroid-Lipofuszinose) ein.Awardverleihung an Andrea Berg im SonnenhofAm 7. November erwartet der WDTU Andrea Berg persönlich in der "Hazienda" im Hotel Sonnenhof in Kleinaspach. Ebenfalls mit dabei ist NCL-Botschafterin und "Let's Dance"-Star Melissa Ortiz-Gomez.Während in ganz Deutschland die Tanzschulen für den guten Zweck aktiv sind, wird der Discofox-Marathon auch vor Ort im Sonnenhof gefeiert. Höhepunkt des Tages ist die Awardverleihung an Andrea Berg.Mit der erfolgreichsten Künstlerin der deutschen Chartgeschichte reiht sich eine weitere herausragende Persönlichkeit in die Riege der bisherigen Preisträger ein. Zu den bereits geehrten Künstlern zählen Herbert Grönemeyer, DJ BoBo und Andrea Kiewel.Über den WDTUDer Wirtschaftsverband deutscher Tanzschulunternehmen (WDTU) vertritt die Interessen von Tanzschulinhabern und setzt sich für die Förderung des Gesellschaftstanzes sowie die wirtschaftlichen Belange der Tanzschulbranche ein. Mit vielfältigen Initiativen unterstützt der Verband die Weiterentwicklung der Tanzkultur und stärkt die Bedeutung des Tanzens als verbindendes Element in der Gesellschaft.Pressekontakt:Alexander CristianWirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V.Telefon: (0 40) 50 05 82-0, Mobil: (01 72) 73 600 63, E-Mail: alexander.cristian@tanzen.deOriginal-Content von: Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43684/6382847